Türkiye'nin dış borç stoku 467 milyar TL oldu

Türkiye brüt dış borç stoku ilk çeyrek sonu itibarıyla 466.7 milyar TL, stokun milli gelire oranı yüzde 52.9 oldu.

Hazine Müsteşarlığı verilerine göre 2018 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla bazı borç stoku verileri ve GSYH'ya oranları şöyle gerçekleşti:

Türkiye kamu net borç stoku ilk çeyrek sonu itibarıyla 271.6 milyar TL; stokun milli gelire oranı yüzde 8.4 oldu.

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Reuters'in haberine göre: Türkiye AB tanımlı genel yönetim borç stoku ilk çeyrek sonu itibarıyla 922.3 milyar TL, stokun milli gelire oranı yüzde 28.4 oldu.

Türkiye brüt dış borç stoku ilk çeyrek sonu itibarıyla 466.7 milyar dolar, stokun milli gelire oranı yüzde 52.9 oldu.

Türkiye net dış borç stoku ilk çeyrek sonu itibarıyla 303.2 milyar dolar, stokun milli gelire oranı yüzde 34.3 oldu

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