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Türkiye'nin büyüme tahminini değiştirdi

11.05.2017 - 12:47

Avrupa Birliği, Türkiye'nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 3'e, 2018 için de yüzde 3,2'den yüzde 3,3’e yükseltti.

Avrupa Birliği (AB), 2017 Bahar Ekonomik Tahminler Raporu'nu yayımladı. Bir önceki rapora göre Türkiye'nin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 3’e, 2018 için yüzde 3,2'den yüzde 3,3’e yükseltildiği belirtilen raporda, Türkiye ekonomisinin 2016 yılında hız kaybettiği, bu durumun belirsizliklerin kademeli olarak azalmasıyla tersine döneceği kaydedildi.

Raporda, Türkiye’de siyasi ve politik belirsizliklerin bu yıl düşmesinin beklendiği, bu durumun güveni artıracağı, yatırımların ve hanehalkı tüketiminin yükseleceği bildirildi.

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Türkiye’de istihdam artışının 2018 yılında daha da artmasının beklendiği, risk ölçümlerinde Türk bankalarının sağlam durumda olduğu, bunun iç yatırımlara olumlu katkı sağlayacağı kaydedildi.

Raporda, "Türkiye’nin mevcut mali imkanlarının gerekli durumlarda iç talebi artırmakta kullanılabileceği", "net dış ticaretin TL'deki değer kaybından güç kazanabileceği", "daha olumlu jeopolitik çevre nedeniyle turist sayısında daha hızlı artış olabileceği" olumlu beklentiler olarak yer aldı.

Azalan iç belirsizliklerin ve mali durumdaki rahatlamanın talep ve güven artışını beklenenden daha fazla rahatlatabileceği belirtilen raporda, yüksek enflasyon ve işsizliğin aşağı yönlü riskler olduğu bildirildi.

Raporda, Türkiye ekonomisinde, 2017 yılı için büyümenin yüzde 3, 2018’de yüzde 3,3, işsizlik oranının 2017'de yüzde 13,6, 2018’de yüzde 14,1, TÜFE'nin ise 2017’de yüzde 11,1, 2018’de yüzde 8,6 olmasının öngörüldüğü kaydedildi. 


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