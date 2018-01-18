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Türkiye'nin 2018 büyüme tahmini açıklandı

18.01.2018 - 10:59

Türkiye ekonomisinin 2018'de yüzde 4, 2019'da yüzde 3.8 ile OVP hedeflerinin oldukça altında büyümesi bekleniyor.

Türkiye ekonomisinin 2017'yi yüzde 6.5 ile Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinin üzerinde bir büyüme ile tamamladıktan sonra 2018 ve 2019'da yüzde 5.5 olan OVP hedeflerinin oldukça altında büyümesi bekleniyor. Reuters'ın toplam 43 ekonomistin katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre büyümenin 2018'de yüzde 4'e 2019'da ise yüzde 3.8'e gerilemesi bekleniyor.

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Ankete göre 2017 yılını yüzde 11.92 ile tamamlayan enflasyonun ise 2018'de sınırlı bir düşüşle yüzde 9.3'e, 2019'da ise yüzde 8.5'e gerilemesi öngörülüyor.

Cari açığın GSYH'ya oranının ise 2017'yi yüzde 5.1'de tamamladıktan sonra 2018 ve 2019'da da yüzde 5.1 olması bekleniyor.


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