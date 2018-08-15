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Türkiye'den ABD'ye misilleme! Yüzde 100 arttırıldı

15.08.2018 - 08:15
Türkiye'den ABD'ye misilleme! Yüzde 100 arttırıldı

ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarının yüzde 100 artırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 11 Haziran 2018'de yürürlüğe konulan ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanan oranlar yüzde 100 artırıldı.

Buna göre, ithalatında ek mali yükümlülük tahsil edilecek bazı ABD menşeli ürünler ve uygulanacak yeni oranlar şöyle:

Diğer sert kabuklu meyveler (taze veya kurutulmuş, kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın) yüzde 20, pirinç yüzde 50, diğerleri yüzde 20, alkol derecesi hacim itibarıyla yüzde 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler yüzde 140, yaprak tütün ve tütün döküntüleri yüzde 60, taş kömürü; taş kömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlar yüzde 13,7, taş kömürü, linyit ve turbadan elde edilen kok ve semikok (aglomere edilmiş olsun olmasın); karni kömürü yüzde 10, kalsine edilmemiş yüzde 4, güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç, güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları yüzde 60, poli (vinil klorür, diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış, PVC) yüzde 50, poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya -6,12 yüzde 10, plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya yüzde 60, yakmaya mahsus ağaçlar (kütük, odun, çalı-çırpı demetleri halinde veya benzeri şekillerde); ince dilimler veya yongalar halinde ağaç; testere talaşı ve odun, döküntü ve artıkları (kütük, briket, topak veya benzeri şekillerde aglomere edilmiş olsun olmasın) yüzde 10, sıvanmamış kağıt ve karton (yazma, basma ve diğer grafik işlerinde kullanılan türden) ve her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt (rulo veya dikdörtgen -kare dahil- tabaka halinde), (48.01 ve 48.03 pozisyonundaki kağıt hariç); el yapısı kağıt ve karton yüzde 20, birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları (kuşe edilmemiş, sıvanmamış, rulo veya tabaka halinde, 48.02 ve 48.03 pozisyonundakiler hariç) yüzde 20, kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar (sıvanmış, emdirilmiş, kaplanmış, yüzeyleri boyanmış, yüzeyleri dekore edilmiş veya baskı yapılmış, her boyutta rulo veya dikdörtgen -kare dahil- tabaka halinde, 48.03, 48.09, 48.10 pozisyonundakiler hariç) yüzde 50, suni filament demetleri selüloz asetattan olanlar yüzde 60, diğerleri yüzde 60, diğer santrifüj pompalar yüzde 20, diğerleri yüzde 20, binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç, steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) yüzde 120, diğer amaçlarla kullanılanlar yüzde 10. Bu kararın yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın, bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi dahilinde, bu değişiklik kararından önceki ek mali yükümlülük oranları uygulanacak.

 


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