Türkiye'den 7 milyar dolarlık alım yapacak

Airbus, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Muatabakat Zaptı imzalandı. Anlaşmaya göre, Airbus Türkiye'deki tedarikçilerinden gelecek 12 yılda 7 milyar dolarlık alım yapacak.

Avrupalı uçak devi Airbus, Türkiye'deki endüstriyel işbirliğini güçlendirmek amacı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Muatabakat Zaptı imzaladı. İmzalar Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir ve Airbus Yönetim Kurulu Üyesi Thierry Baril tarafından atıldı

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Demir, "Airbus ile geçmişte çok başarılı projelerde beraber çalıştık. Temennimiz, önümüzdeki dönemde de Airbus ile işbirliği yaptığımız alanları geliştirmektir" dedi. Baril ise, "Türk ortaklarımız ile işbirliğini yeni bir seviyeye taşıyacak olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

12 SENEDE 7 MİLYAR DOLAR

Anlaşmaya göre Airbus'ın, Türkiye'deki tedarikçilerinden 2020 yılına kadar 2 milyar dolarlık, 2020-2030 arasında ise 5 milyar dolarlık alım yapması planlanıyor. Böylece gelecek 12 senede Airbus'ın Türkiye'den yapacağı toplam alım 7 milyar dolara ulaşacak