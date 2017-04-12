Türkiye'de yılın otomobili belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının birincisi Renault Megane Sedan oldu.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından yapılan açıklamaya göre, dernek üyesi 78 otomotiv gazetecisinden toplamda 4 bin 430 puan alan Renault Megane Sedan birinciliğe ulaştı. Geçen yıl bu ödülün sahibi Skoda Superb olmuştu.

Yarışmanın ilk etabında 25 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer aldı. Finale kalan modeller "Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat-değer oranı" gibi kriterler açısından değerlendirildi.

"Yılın otomobilini" belirleyecek ikinci etapta ise OGD üyeleri sahip oldukları 250 puanı 7 finalist arasında dağıttı. En fazla puan alan Renault Megane Sedan, Honda Civic, Mazda MX-5, Peugeot 3008, Seat Ateca, Toyota C-HR ve Volvo S90 modellerini geride bırakmayı başardı.

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Birinci seçilen Renault Megane Sedan, "Yılın Otomobili" logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.

"FİNALİSTLER ARASINDA BÜYÜK REKABET YAŞANDI"

Yılın otomobili bu akşam Feriye Palace'da gerçekleştirilen törenle açıklandı. Törende konuşan OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, tüm finalistler arasında büyük bir rekabetin yaşandığını belirterek, "Tamamen objektif bakış açısıyla otomobilleri değerlendirirken, fiyat-donanım, tasarım, inovasyon, motor, yol tutuş gibi konuları göz önünde tuttuk." ifadesini kullandı.

"TÜRK MÜHENDİSLERİNİN VE İŞÇİSİNİN EMEĞİ VAR"

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş ise otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle OGD'ye çok teşekkür ediyorum. Bu otomobilin arkasında milyonlarca avroluk bir yatırım ve binlerce insanın emeği var. Her şeyden önce Türk mühendislerinin ve işçisinin emeği var. Dolayısıyla bunların yarattığı bu güzelliği de halkımız nezdinde kazandığı bir beğeni var. Biz bu ödülün ağırlığını ve sorumluluğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden bu ödülü her şeyden daha değerli bir şekilde saklayacağız ve tüm ekibime teşekkür ediyorum."

"FORMULA 1'İ YENİDEN TÜRKİYE'DE DÜZENLEYECEĞİZ"

Yarışmanın sponsorlarından Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1 yetkilileri ile toplantı yaptıklarını ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde yarışların yeniden Türkiye'ye getirilmesi yönünde önemli bir adım attıklarını kaydetti.

Ak, "Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ile toplantılar gerçekleştirdik. Henüz imza atılmadı ama çok önemli mesafe aldık. Umarım uzun yıllar sonra Formula 1'i Türkiye'de yeniden misafir edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Bu kez 150 bin izleyici ile bu önemli organizasyonu düzenleyeceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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