Türkiye yine Moody's'in takviminde yok

Türkiye, Moody's takviminde geçen yıl olduğu gibi 2018'de de yer almadı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2017'de olduğu gibi 2018 yılı rapor açıklama takviminde de Türkiye'ye yer vermedi.

Moody's, Türkiye'nin, AB'nin kredi notu gözden geçirmelerine yönelik düzenlemelerine uyması gereken ülkeler listesinde yer almadığı gerekçesiyle takvimde yer almadığını açıklamıştı. Kurumun EMEA İletişim Departmanı Stratejisti Abi Jones geçen yıl yaptığı açıklamada, "Ülke kredi notları yayınlanma takvimi, Avrupa Birliği düzenlemeleri gereğince, AB merkezli önde gelen analist tarafından hazırlanan raporları kapsıyor. Ancak Türkiye, AB merkezli önde gelen analist değerlendirmeleri içinde yer almıyor. Bu nedenle takvimde değil" şeklinde konuşmuştu.

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Moody's, takvimde belirtilen tarihlerde herhangi bir değerlendirme yapmayabiliyor. Kurum, en son mart ayında Türkiye'nin kredi notunu teyit ederken, görünümünü düşürmüştü.