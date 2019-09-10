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Türkiye ve Japonya arasında havacılıkta iş birliği

10.09.2019 - 16:53
Türkiye ve Japonya arasında havacılıkta iş birliği | Ekonomi Haberleri

Türkiye-Japonya arasında düzenlenen imza töreni ile THY'nin mevcut Tokyo Narita seferlerine ilave olarak Tokyo Haneda’ya da sefer gerçekleştirilebilmesinin önü açıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Japonya Sivil Havacılık Otoritesi arasında yürütülen Türkiye-Japonya Sivil Havacılık Müzakereleri kapsamında Türk Sivil Havacılık Akademisi'nde imza töreni düzenlendi. Buna göre, THY'nin mevcut Tokyo Narita seferlerine ilave olarak Tokyo Haneda’ya da sefer gerçekleştirilebilmesinin önü açıldı.

THY tarafından söz konusu seferlere haftada 7 frekans olmak üzere 2020 Yaz Tarife Dönemi itibarıyla başlanacak. Böylece Tokyo'ya düzenlenen toplam sefer sayısı 11 frekansa ulaşacak.

2020 Yaz Tarife Döneminde 5 frekans olarak gerçekleştirilmesi planlanan Osaka seferleri ile birlikte Türkiye ve Japonya arasındaki uçuş sayısı haftalık 7 frekanstan 16 frekansa çıkmış olacak.

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"THY, 2020 YAZ SEZONUNDA OPERASYONLARINI HANEDA'YA BAŞLATMAYI PLANLIYOR"

Törende konuşan Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, Türkiye'den Japonya'ya yapılan ilk uçuştan 30 yıl sonra, THY'nin Haneda Havaalanı'na uçuşunun başlayacağını belirtti.

Bu yıl temmuz ayında Tokyo’da gerçekleşen müzakerelerin olumlu geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Kesici, "Bugün imzalanan anlaşma ile Haneda Havaalanı'na yapılacak operasyonlarla ilgili gece slotu zorunluluğu ile ilgili sınırlamalar kaldırıldı ve THY 2020 yaz sezonunda operasyonlarını Haneda'ya başlatmayı planlıyor." diye konuştu.

Kesici, Türkiye’nin havacılık alanında büyük bir ilerleme kaydettiğini vurgulayarak, Türkiye’nin bugüne dek, 171 ülkeyle Hava Taşımacılığı Anlaşması imzaladığını ve 126 ülkedeki 325 noktaya ulaşan uçuş ağıyla küresel havacılık köprülerinde kilit bir pozisyon elde ettiğini kaydetti.

Kesici, İstanbul Havalimanı'nın açılması ile ülkenin küresel havacılığın gelişmesine yalnızca yolcu sayısı ve uçak trafiği hacmi ile değil aynı zamanda küresel sivil havacılık endüstrisinin altyapısına da önemli katkı sağlandığını ifade etti.

Bu yılın Japonya'da "Türk Kültür Yılı" olarak kutlandığını anımsatan Kesici, bu anlaşmanın hava taşımacılığı, ticaret ve turizm alanını kolaylaştırmakla kalmayacağını aynı zamanda kültürel ve tarihi bağların daha da gelişmesine fırsat sağlayacağını anlattı.

"KÜLTÜRLERİ DE BİRBİRLERİNE BAĞLAYAN ÖNEMLİ BİR ARAÇ"

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima da bu anlaşmanın tarihi bir anlaşma olduğunu belirterek, hava trafiğinin sadece insanları değil kültürleri de birbirlerine bağlayan önemli bir araç olduğunu vurguladı.

Miyajima, anlaşmanın, Türk-Japon halklarının yakınlaşması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi bakımından önemli bir fırsat olduğunun altını çizdi.

Japonya Sivil Havacılık Direktörü Toshiyuki Onuma ise anlaşmanın, iki ülke arasındaki havacılık ve turizm trafiği ile ağını güçlendirerek iki ülke arasındaki iş birliğine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

İmza törenin ardından Sivil Havacılık Akademi'sini gezen ve havacılığın çeşitli branşlarında yürütülen eğitimler hakkında bilgi alan Japonya heyeti, daha sonra şehir turuna katıldı. 


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