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Türkiye Varlık Fonu'ndan Milli Piyango açıklaması

09.08.2019 - 18:11
Türkiye Varlık Fonu'ndan Milli Piyango açıklaması | Ekonomi Haberleri

Türkiye Varlık Fonu'nun Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için açık teklif alma süreci tamamlandı.

Net bugünkü değer bazında en iyi teklifi 2020 yılı için 9 milyar 320 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüdü ve bayi komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9,5 komisyon oranıyla Sisal - Şans Ortak Girişimi verdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Varlık Fonu’nun Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için açık teklif alma süreci tamamlanmıştır. Net bugünkü değer bazında en iyi teklifi 2020 yılı için 9 milyar 320 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüdü ve bayi komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9,5 komisyon oranıyla Sisal - Şans Ortak Girişimi vermiştir.

Kamuya azami fayda sağlanmasının gözetildiği teklif alma sürecinde  Sisal - Şans Ortak Girişimi’nin taahhüt ettiği 10 yıllık hasılatın net bugünkü değeri 28 milyar 119 milyon TL’dir.

Sisal - Şans Ortak Girişim Grubu, Şans Dijital ve İnteraktif  Hizmetler Teknoloji Yatırım AŞ’nin yüzde 51 ve İtalyan Sisal S.p.A’in yüzde 49 katılımıyla oluşmaktadır.

Değerlendirme sürecinde net bugünkü değer, asgari hasılat taahhüdü ve bu hasılat üzerinden işletmecinin alacağı asgari komisyon oranının yanı sıra katılımcıların şans oyunları alanındaki deneyimi, finansal yeterliliği ve teknik altyapı kriterleri de dikkate alınmıştır.

Türkiye Varlık Fonu tarafından yürütülen süreçte Doğan - Intralot  Ortak Girişim Grubu, SAZKA Group a.s. ve IGT Austria GmbH tarafından da teklif verilmiştir.

Süreç, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ ile Sisal - Şans Ortak Girişim Grubu’nun ilgili hizmet alım sözleşmesinin imzalanmasıyla tamamlanacak ve kamuoyuna açıklama yapılacaktır. "


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