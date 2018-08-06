"Türkiye turizmde tekrar hak ettiği yeri almaya başladı"

Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu: "Türkiye bu sene turizmde rekor kırıyor. Geçen sene bu dönem günlük 950 bin sinyal alıyorduk, şu anda 1,8 milyon sinyal alıyoruz. Bu demektir ki Türkiye hakikaten turizmde tekrar hak ettiği yeri almaya başladı" dedi.

​Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Bodrum ilçesinde düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge Bodrum Turnuvası'nın ödül töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de, geçen seneye göre iki kat daha fazla turistin bulunduğunu dile getiren Terzioğlu, "Türkiye bu sene turizmde rekor kırıyor. Diyeceksiniz ki sen nereden biliyorsun? Çünkü her gelen turistten sinyal alıyoruz. Geçen sene bu dönem günlük 950 bin sinyal alıyorduk, şu anda 1,8 milyon sinyal alıyoruz. Bu gerçekten Türkiye için önemli bir haber. Bu demektir ki Türkiye hakikaten turizmde tekrar hak ettiği yeri almaya başladı." diye konuştu.

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Golf sporunun, turizme önemli katma değer sağladığını ifade eden Terzioğlu, yapılan her golf yatırımının, Türkiye'nin kalkınmasına büyük katkıda bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'ye girişte aldıkları sinyal oranları bakımından Almanya'dan gelişlerin ilk sırada olduğunu söyleyen Terzioğlu, bunu Rusya, Fransa ve İsveç'in takip ettiğini belirtti. Terzioğlu, bu sene İran ve Suudi Arabistan'dan da önemli ölçüde turist geldiğini aktardı.

Almanya'dan gelen turistler arasında Türk vatandaşları bulunduğunu ve Türkiye'ye geldiklerinde hep yeni bir hat alma ihtiyacı hissettiklerini anlatan Terzioğlu, bir yenilik yaparak onlar için hiç kapanmayan hatlar oluşturduklarını dile getirdi.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Turnuvada gençler kategorisinde Arda Özyıldı birinci oldu. Kadınlar A kategorisinde Ebru Temel, kadınlar B'de Emine Hopa, erkekler A'da Erol İslamoğlu, erkekler B'de Freddie Xiaolong Zhang ve erkekler C'de ise Shen Li ilk sırada yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile yabancı golf tutkunlarının da katıldığı turnuvada dereceye girenlere Öztürk Grup ve Opet Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk tarafından kupaları ve hediyeleri verildi.

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