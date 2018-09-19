"Türkiye sanayicisi de ülkesindeki makinelere güvenmeli”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Makine İhracatçıları Birliği’nin yönetim kurulu toplantısına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Bakan Varank’ın önceki gün açıkladığı ‘Yerli Makine Teçhizat Destek Programı’ değerlendirildi.

Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, sanayicilere 1 milyon liralık yerli makine teçhizat alımında 300 bin lira finansman desteği sağlanmasına yönelik programın, Türk sanayicisine Türk makinesi kullandırmak açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Karavelioğlu şunları ifade etti: "Son 15 yılda makine ihracatını 9 katına çıkararak, en çok artıran ülkeyiz. Yurtdışına her gün 40 milyon doların üzerinde makine satıyoruz. ABD’li firmalar bu makineler için bize kilogram başına 14-15 dolar ödüyor. Biz aynı makineleri Türkiye’de TL üzerinden son derece avantajlı fiyatlara satıyoruz. Dünya sanayicisi Türkiye’nin makinecilerini tercih ediyorsa Türkiye sanayicisinin de ülkesine, ülkesinde üretilen makinenin kalitesine güvenmesi gerekir. Bu anlamda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı program son derece değerli ve önemlidir”

“TÜRKİYE SANAYİSİ VERİMLİĞE ODAKLANMALI, İSRAFTAN KURTULMALI"

Türkiye sanayisinin verimlilik odaklı yeniden yapılanmaya ve kaynak israfından kurtulmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Karavelioğlu şöyle konuştu:

“Bankacılık sektörü 2001 krizi sonrası dönemde bunu başardı, biz de bu süreci fırsata çevirebiliriz. Kaynak maliyetlerinin arttığı ve finansmana erişimin zorlaştığı bir süreçte petrol ürünlerinden sonra en çok ithal ettiğimiz ikinci kalemin makine olması hak ettiğimiz bir durum değil. Türkiye sanayisi artık yeni bir döneme kapı açmalı ve dövizle borçlanarak makine ithal etme anlayışı tamamen bitmeli diye düşünüyoruz.Sanayicimizin yeni veya tevsi yatırımlarında yerli makine kullanımını teşvik eden her türlü açılımı da sonuna kadar destekliyoruz. Kamu kesimi yeni alımlarda Türk makinesini mecburi hale getirerek üzerine düşeni yaptı. Simdi sıra mal ve hizmet üretenlerde.”

“İTHAL EDEN DEĞİL, İHRAÇ EDEN ÜLKE OLALIM”

Türkiye’nin makine imalatında uzmanlaşmış, teknik ve mühendislik bilgisi kuvvetli bir ülke olduğunu da sözlerine ekleyen Karavelioğlu “Sanayicilerimiz makine, yani üretim konusundaki çözüm ortaklarını Türkiye’den seçerlerse yabancıya bağımlılıktan kurtulurlar. Teknolojileri de emin ellerde, hatta kendi bünyelerinde gelişir. KOSGEB’in kredi faiz desteği, yüksek teknolojiye erişilebilir fiyatla ulaşma noktasında önemli bir fırsattır. Teminat sorunu yaşayan KOBİ’ler başta olmak üzere sanayicimiz bu tip destekleri sonuna kadar kullansın, Türkiye teknolojiyi ithal eden değil, üretip ihraç eden bir ülke olsun istiyoruz” diye konuştu.