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Türkiye’nin talebini ABD’li Bakan ile ortak toplantıda duyurdu

10.09.2019 - 11:58
Türkiye’nin talebini ABD’li Bakan ile ortak toplantıda duyurdu | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD ve Türkiye ticaret hedefleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sektörel komiteler kurulmasına karar verildiğini duyuran Bakan Pekcan, "İlave gümrük vergilerinden ülkemizin muaf tutulması talebimizi paylaştık" dedi. ABD Ticaret Bakanı Ross ise, "Amacımız iki ülke arasında 100 milyar hedefe ulaşmak amacımız" ifadesinde bulundu.

6 Eylül tarihinde Yunanistan'ın başkenti Atina'dan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 5 günlük süreçteki görüşmelerine ait çalışmaları ortak basın toplantısında duyurdu. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamasından notlar;

* Sektörel komiteler kurulmasına karar verdik. Türk ve ABD'li firmaları bir araya getirecek bu komiteler sonuç odaklı çalışacak. Karşılıklı ticareti artırma amacındayız. Sayın Ross'un ülkemizin potansiyeline şahit olduğunu düşünüyorum. Yatırım işbirliğinin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini düşünüyorum.

İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİNDE MUAFİYET İSTEDİK

* Sektörlerin kapasitesini artırarak ABD'ye ürün tedarik etmeye hazır olduğumuzu ifade ettik. İlişkilerimizdeki bazı sıkıntıların aşılmasında ticaretimize olumlu yansımalarını olduğunu düşündük. Otomotivdeki eylem ve önemlere değindik. Bu kapsamda özellikle 232 olan ilave gümrük vergilerinden ülkemizin muaf tutulması talebimizi paylaştık. 100 milyar dolarlık hedefimiz için bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. En çok potansiyele sahip sektörlerden biri sivil havacılık sektörüdür. 

100 MİLYAR DOLAR HEDEFİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

* Bazı sektörlere ait genişleme imkanlarını değerlendireceğiz. Türk ve US Eximbank düşük faizli ortak yatırım alanlarına odaklanacağız. Türkiye ve ABD uzun zamandır müttefik ülkedir. Sayın Ross'un bu ziyareti ABD'nin birlikte çalışmakta istekli olduğunun kanıtıdır. 100 milyar dolarlık hedef konusunda da mutabıkız. 

* Kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump bir araya gelecek. Burada da ana konu ticaret olacaktır. 

ABD Ticaret Bakanı Ross'un açıklamasından notlar;

* Yaptığımız görüşmeleri çok güzel özetlediniz. İki ülke arasında 100 milyar hedefe ulaşmak amacımız. Yani şu anki durumu 2 ya da 3'e katlamak. Türk tarafından 50 milyar dolar, ABD'den de 50 milyar dolar ticaret demek bu. Bu rakamlar yüksek rakamlar, nispeten küçük rakamlar. Mallar ve hizmetler açısından ABD için bakınca küçük rakamlar. Ekstra bir 50 milyar dolar, trilyon doların yanında bir şey değil.

* Bu noktada karşılıklılık önemli her iki taraf kendi ticaret hacmini artıracak. 5 günümüzü burada geçirdik. 43 ABD'li firma ile bir araya geldik. 52 Türk firmasıyla ABD'de iş yapmak isteyen firmalarla görüşmeler yaptık. Zamanımızın büyük kısmını Sayın Bakan'la geçirdik. Kendisi çok yardımcı oldu. 

* Neler yapacağımız Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanacak. Dile getirilip duyurulacak. İlk adımdan sonra biz devam etmek istiyoruz. Somut sonuçlar ve hemen sonuç alabileceğimiz adımlarla. 


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