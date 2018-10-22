‹ Önceki Haber 16.1 milyar lira gelir bekleniyor 16.1 milyar lira gelir bekleniyor Sonraki Haber › KOBİ'ler ICDDA ile dünyaya açılıyor KOBİ'ler ICDDA ile dünyaya açılıyor

"Türkiye’nin geleceği parlak"

22.10.2018 - 11:44 | Son Güncelleme :
"Türkiye’nin geleceği parlak" | Ekonomi Haberleri

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Dickson, Türkiye'nin rüzgar enerjisi konusunda kaynak ve yatırım ortamı açısından geleceğinin parlak olduğunu söyledi.

Alman Enerji Şirketi ENERCON GmbH Genel Müdürü Hans-Dieter Kettwig, yaklaşık 20 yıldır Türkiye'nin enerji sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Türkiye'nin rüzgar sektörüne yaptığımız ve devam eden yatırımlarımızla karşılıklı güven sağladık. Şartname detayları yeni açıklanan YEKA Rüzgar Enerjisi Santrali-2 (YEKA RES-2) ihalesiyle ilgileniyoruz. Şartname kriterlerine yönelik detayların açıklanmasını bekliyoruz ve ihaleye girmeyi düşünüyoruz." dedi.

Kettwig, Türkiye'deki rüzgar potansiyelini ve yabancı yatırımcının sektöre ilgisini AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'de enerji ve ekonomiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Kettwig, şirket olarak rüzgar santrallerinin işletimi, türbin aksam ve ekipman üretimi ve bu alandaki Ar-Ge çalışmalarıyla ülke ekonomisine önemli katkı sağladıklarını söyledi.

##$HABER_1449939$##

Türkiye'nin ekonomik anlamda zor bir dönemden geçtiğini ancak bu durumun üstesinden gelebileceğini dile getiren Kettwig, şunları kaydetti:

"Almanya ve birçok ülke dönemsel olarak ekonomik güçlükler yaşadı ve yaşıyor, önemli olan ülkelerin doğru ekonomi ve finans politikaları ile güçlükleri yenmesidir. Türkiye de bu dönemde gereken doğru adımları atacaktır. Özellikle sanayileşme ve yenilenebilir enerji politikalarındaki istikrarlı ve olumlu gelişmeler bu doğrultuda belirleyici etkenlerden birisi olacaktır. Türkiye'nin mevcut durumda yenilenebilir enerji yatırımlarını artırması ülkenin sanayileşmesi ve enerji arz güvenliğinin sağlanmasına büyük katkı sağlayacaktır. ENERCON olarak Türkiye'nin rüzgar sektörüne yaptığımız ve devam eden yatırımlarımızla karşılıklı güven sağladık. Bu bağlamda şartname taslağı yeni açıklanan YEKA RES-2 ihalesiyle ilgileniyoruz. Önümüzdeki dönemde şartname kriterlerine yönelik detayların açıklanmasını bekliyoruz ve ihaleye girmeyi düşünüyoruz."

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ PARLAK"

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Giles Dickson da Türkiye'nin rüzgar enerjisi konusunda kaynak ve yatırım ortamı açısından geleceğinin parlak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 15-20 yıldır yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmak, elektrik üretiminde temiz kaynakların gücünü yükseltmek amacıyla mevzuat değişikliğine gittiğini ve yatırım ortamını cazip hale getirdiğini anlatan Dickson, "Mevcut durumda yaşanılan döviz kurundaki değişimin Türk ekonomisinin önünde bir engel gibi gözüktüğü düşünebilir ancak Türkiye atacağı güçlü adımlarla bunu değiştirebilecek potansiyele sahip. Çünkü özellikle enerji sektöründe, Türkiye yenilenebilir enerjinin kapasitesini artırmaya kendini adamış görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"YEKDEM DEVAM ETMELİ"

ENERCON Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Arif Günyar da Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında yenilenebilir enerji santrallerine verdiği bir alım garantisi olduğunu ve YEKA projeleri ile beraber mevcut sektörün sürdürülebilirliği için bu mekanizmanın devam etmesi gerektiğini belirtti.

Günyar, Türkiye'de işletmede olan birçok rüzgar enerji santralinde kapasite artışının mümkün olduğunu ifade ederek, "Mevcut işletmelerin kapasitelerini artırabilmesi sektöre ve yatırımlara hızlı ve ciddi bir canlılık getirecektir." dedi.

Türkiye ve Almanya'da bulunan üretim tesislerinde çalışmaların devam ettiğini kaydeden Günyar, "Türk ve Alman mühendisler tarafından ortak yürütülen yeni ENERCON EP3 türbin modellerinin seri üretimi Türkiye'de gerçekleştirilecek." diye konuştu.

YEKA RES-2 SÜRECİ

Rüzgar enerjisinde Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla bağlantı bölgelerinde toplam bin megavatlık kapasitenin kurulumu ve işletilmesi amacıyla her biri 250'şer megavat olmak üzere 4 ayrı YEKA ihalesi gerçekleştirilmesi planlanıyor.

YEKA RES-2 taslak şartnamesindeki bilgilere göre, açık eksiltme usulüyle gerçekleştirilmesi planlanan ihaleler için kilovatsaat başı tavan fiyatı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

Rüzgar türbinlerinin tamamının güncel teknolojiye ve IEC 61400 standartları serisine uygun ve asgari gücünün 3 megavat olması gereken ihalelerde, santralde kullanılacak türbinin toplam yerlilik oranının ise en az yüzde 55 olması şartı aranıyor. 

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

‹ Önceki Haber 16.1 milyar lira gelir bekleniyor 16.1 milyar lira gelir bekleniyor Sonraki Haber › KOBİ'ler ICDDA ile dünyaya açılıyor KOBİ'ler ICDDA ile dünyaya açılıyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.682 Değişim: -1,84% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.682 22.10.2018 Yüksek 97.406
Açılış: 97.216
5,6690 Değişim: 0,31%
Düşük 5,6222 22.10.2018 Yüksek 5,6920
Açılış: 5,6514
6,5052 Değişim: -0,18%
Düşük 6,4927 22.10.2018 Yüksek 6,5311
Açılış: 6,5172
222,76 Değişim: -0,10%
Düşük 221,86 22.10.2018 Yüksek 223,53
Açılış: 222,98
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.