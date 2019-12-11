Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası kredi aldı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Hazine garantisi ile 200 milyon dolar kredi aldı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı için Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi 200 milyon dolar tutarında finansman sağladı.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada kredinin 15 yıl vadeli olduğu belirtildi.

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