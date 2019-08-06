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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ikinci çeyrek kârını açıkladı

06.08.2019 - 14:13 | Son Güncelleme :
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ikinci çeyrek kârını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ikinci çeyrekte 18,8 milyar liralık aktif büyüklüğüne ulaşırken, 229,7 milyon lira kar elde etti.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın ikinci çeyrek finansal sonuçları açıklandı. Buna göre, bankanın aktifleri ikinci çeyrekte 2018 sonuna kıyasla yüzde 19,6 arttı. Bankanın aktifleri ikinci çeyrekte geçen yılın dönemine göre ise yüzde 74,1 artarken 18,8 milyar liralık büyüklüğe ulaştı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın ikinci çeyrekte kullandırdığı kredilerin tutarı 15 milyar liraya yükseldi. Banka böylece, toplam aktiflerin yüzde 79,8'ini oluşturan kredi hacmini 2018 sonuna göre yüzde 10, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 65,3 artırmış oldu.

Aktif kalitesinin önemli bir göstergesi olan brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranında ise düşüş sağlandı. Söz konusu oran, 2018'in ikinci çeyreğinde 1,4 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 0,8 düzeyine geriledi.

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Bankanın Haziran 2019 itibarıyla net faiz geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 106,6 artarak 361,1 milyon lira düzeyine yükseldi. Bu dönemde faaliyet gelirleri yüzde 101,6 artarak 381,4 milyon liraya ulaşırken, ikinci çeyrek karı ise 229,7 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

"KÜRESEL EKONOMİ YAVAŞLADI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, Çin ve ABD ekonomisi başta olmak üzere küresel ekonominin ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde bir performans sergilemesine rağmen, öncü göstergelerin ekonomik aktivitenin yavaşladığını gösterdiği ifade edildi.

Öztop, bu dönemde dünyada ekonomiye etki eden önemli gelişmeleri; ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserliğin alınan korumacı önlemlerle birlikte yerini tekrar karamsarlığa bırakması, gelişmekte olan ülkelerdeki finansal dalgalanmalar ve gelişmiş ülkelerdeki büyümenin yavaşlama ihtimali olarak sıraladı.

Bu gelişmelerin, uluslararası kuruluşların küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesine neden olduğunu hatırlatan Öztop, şunları kaydetti:

"Ticaret ve teknoloji savaşlarının yanı sıra, uzun süredir devam eden Brexit belirsizliği de 2019'un ilk yarısında ekonomik aktivite hızını yavaşlatmış, özellikle gelişmekte olan ekonomilerde ilk 6 ayın beklenenden daha zayıf bir performans gerçekleşmiştir. ABD Merkez Bankası (Fed) haziran ayı toplantısında politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 2,25-2,50 bandında sabit tutarken, sonraki ay 2008'den bu yana ilk kez piyasa beklentisine paralel olarak 25 baz puan indirmiş, ancak seri faiz indirimlerine gerek duymadığını ifade etmiştir. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise politika faizi artışını 2020'nin ikinci yarısına kadar ertelemiş, ekonomiyi desteklemek için kısa vadede çeşitli politika araçlarından faydalanabileceğini belirtmiştir."

"EKONOMİK AKTİVİTE İKİNCİ YARIDA HIZ KAZANACAK"

İbrahim Öztop, ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,6 daralan ekonomik aktivitenin ikinci yarısında hız kazanacağının tahmin edildiğini aktardı. Ekonominin kırılganlık unsurlarından dış ticaret açığının ikinci çeyrekte yüzde 60 azaldığına işaret eden Öztop, "Bununla birlikte ilk 6 ayda 26 milyar dolarlık iyileşme görülmüştür. Yılın ilk yarısındaki görünüm, Türkiye ekonomisinde dengelenme sürecinin sürdüğüne işaret ederken, yurt dışı borçlar ve cari açıkta önemli miktarda azalmalar olduğu izlenmektedir. Bu göstergeler, ekonomide sağlıklı ve kuvvetli bir toparlanmanın olacağı beklentisini güçlendirmektedir." değerlendirmelerini yaptı.

Öztop, dönüşüm sürecine girerek yatırım bankacılığını da faaliyetleri kapsamına alan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın, 1975'ten bugüne Türkiye'nin ihtiyacı olan her alanda kalkınma hamlelerini desteklediğini vurguladı.

Bankanın mayıs ayında İstanbul'a taşınarak yeni hizmet binasında faaliyetini sürdürdüğünü anımsatan Öztop, "Bankamız, 2023 hedefleri doğrultusunda, Kalkınma Planı'mızın işaret ettiği yolda ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin ışığında sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına odaklanmaktadır. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası yeni organizasyonu ile geliştirdiği temalar ve temin ettiği kaynaklarla, istikrarlı ve güçlü bir ekonomi için rekabetçi ve verimli üretime verdiği desteği sürdürecektir." ifadelerini kullandı.


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