Türkiye-İngiltere JETCO Mutabakat Zaptı imzalandı
6. Dönem Türkiye- İngiltere JETCO Mutabakat Zaptı, her iki ülkenin ticaret bakanları tarafından imzalandı.
6. Dönem Türkiye- İngiltere JETCO Mutabakat Zaptı, Ticaret Bakanı Pekcan ile İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Fox tarafından imzalandı.
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