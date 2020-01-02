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Türkiye imalat PMI açıklandı

02.01.2020 - 10:55
Türkiye imalat PMI açıklandı | Ekonomi Haberleri

İmalat PMI, aralık ayında değişmeyerek 49.5 seviyesinde kaldı.

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Aralık'ta 49.5 ile bir önceki ay ile aynı değeri aldı. İmalatçıların üretimi art arda tekrar artış kaydederken, buna paralel olarak satın alma faaliyetleri de büyüme kaydetti. Yeni siparişler hafif de olsa daralırken, istihdam sabit kaldı.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Kasım'da 49.5 değerini almıştı. Endekste 50'nin altı seviyeler daralmaya, üstü büyümeye işaret ediyor.

İmalat sanayinin üretimini gösteren alt endeks Kasım ayında 50.1 değerini alarak 18 ay aradan sonra ilk defa büyümeye geçmişti. Alt endeks Aralık'ta 50.3 seviyesine yükselerek üretimde sınırlı büyümenin sürdüğüne işaret etti.

Yeni siparişler ve ihracat siparişleri sınırlı daralma kaydetti. İstihdam ise art arda ikinci defa azalarak işverenlerin mevcut kapasite kullanım oranları için yeterli istihdama sahip olduklarına işaret etti.

İmalatçıların girdi fiyatlarındaki artış Kasım ayına göre hızlansa da tarihsel ortalamanın altında kaldı. Şirketler maliyet artışını TL'deki değer kaybına bağladı.

Üç aydır fabrika çıkış fiyatlarını düşüren imalatçılar bu ay hammadde fiyatlarındaki artışı kısmen fiyatlarına yansıttılar.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.


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