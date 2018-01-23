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Türkiye için çarpıcı gelir eşitsizliği raporu!

23.01.2018 - 15:09

Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) yayınladığı Kapsayıcı Büyüme Endeksi (IDI) Raporunda, Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında iyi not alırken, raporda "güçlü büyümeye rağmen gelir ve servet eşitsizliğinin hala yüksek olduğu" vurgulanadı.

Gelişmekte olan ülkeler Kapsayıcı Büyüme Endeksinde 77 ülke arasından 16'ıncı sırada yer alan Türkiye için raporda şu değerlendirmelere yer verildi: Ekonomisi kişi başı gelir bakımından güçlü büyümeye devam ediyor. Uluslararası Para Fonu ülkenin büyüme rakamlarını dün açıkladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda 2017 için yüzde 2.5'ten yüzde 5.1'e ve 2018 için yüzde 3.3'ten 3.5'e yükseltti.

Mutlak yoksulluk oranı düşük ve tüm bu gelişmeler Türkiyeyi ilk beşte birlik gelişmekte olan ekonomiler grubuna sokuyor. Fakat daha geniş bir açıdan bakıldığında sorunlar görünmeye başlıyor. İstihdam yüzde 45'e düştü; bu da, Türkiyeyi ’en kötü beşte bir’lik gruba sokuyor.

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) son raporunda, insan sermayesine daha fazla yatırımla desteklenen gelir getiren istihdam yaratılmasının önemine dikkat çekildi.

Daha da önemlisi yaşam beklentisi 2011-2015 döneminde iki yıl azaldı. Ayrıca gelir ve şaşırtıcı biçimde servet eşitsizliği hala çok yüksek.

BRICS ekonomilerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) IDI performansları bu yıl çeşitlilik gösterdi. WEF'in raporuna göre Rusya 19. Sırada yer alırken, Çin 26, Brezilya 37, Hindistan 62 ve Güney Afrika 69. Sırada yer aldı. Çin kişi başı GSYH'si 2012'den bu yana en hızlı artan (yüzde 6.8) gelişmekte olan ekonomi olduğu halde kapsayıcılık anlamında ülkenin notu düşük. 16. Sırada yer alan Türkiye, 24 sırada yer alan Meksika, 36. Sırada yer alan Endonezya ve 28. Sırada yer alan Filipinler ise kuşaklar arası eşitlik ve sürdürülebilirlik potansiyeli en yüksek olan, ancak, gelir ve servet eşitsizliği gibi kapsayıcılık göstergelerinde ilerleme eksikliği olan ekonomiler arasında yer aldı.


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