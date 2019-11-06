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Türkiye Finans, Kocatepe Rüzgar Enerji Santrali’nin finansörü oldu

06.11.2019 - 17:19
Türkiye Finans, Kocatepe Rüzgar Enerji Santrali’nin finansörü oldu | Ekonomi Haberleri

Türkiye Finans, Güriş Holding grup şirketi olan İzdem Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından Afyon Sandıklı’da yapımına başlanan Kocatepe Rüzgar Enerji Santrali’nin Türkiye’deki tek finansörü oldu.

Türkiye Finans, Güriş Holding grup şirketi olan İzdem Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından Afyon Sandıklı ilçesinde inşa edilen Kocatepe Rüzgar Enerji Santrali projesinin Türkiye’deki tek finansörü oldu.

Türkiye Finans’ın 79 milyon Euro nakit, 28 milyon Euro gayri nakdi olmak üzere toplam 107 milyon Euro kaynak sağladığı Kocatepe Rüzgar Enerji Santrali projesinde; 4 MW gücünde tam 25 türbinin kurulumu gerçekleştirilecek. 116 metre kule yüksekliği ve 127 metre kanat çapına sahip türbinler, özel tasarımları sayesinde düşük ve orta güçteki rüzgarlarda bile yüksek güç üretebilme özelliklerine sahip olacak. 

Kocatepe RES’in ilk türbinleri elektrik üretimine başlamış olup santralin 2020 yılı mart ayı sonuna kadar tümüyle devreye girmesi planlanıyor. Proje tamamlandığında 100 MW kurulu güce sahip olacak olan tesiste enerji üretiminin yılda yaklaşık 255 milyon kWh olarak gerçekleşmesi bekleniyor. 

Türkiye Finans Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Murat Akşam, “Kocatepe RES’i ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği açısından önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Türkiye’nin sürdürülebilir enerji üretimine güçlü bir katkı sağlayacağını düşündüğümüz projenin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Türkiye Finans olarak ülkemize katkı sağlayacak, özellikle de yenilenebilir enerji, ulaştırma, lojistik, liman ve ihracata yönelik tevsi yatırım projelerinin hayata geçirilmesi için finansal destek hedefimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.


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