Türkiye Finans kira sertifikası ihracını tamamladı

Türkiye Finans, fon kullanıcı olarak yer aldığı ve 5-7 Şubat'ta talep toplanan 150 milyon liralık kira sertifikası arzını tamamladı.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın iştiraki TF Varlık Kiralama A.Ş'nin TL bazında ve yurtiçi piyasada ihraç ettiği kira sertifikası 174 gün vadeli olarak sunuldu. Türkiye Finans, Ocak ayında da 150 milyon liralık kira sertifikası ihracını tamamlamıştı.

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Önümüzdeki dönemde de yeni kira sertifikası ihraçları ile kaynaklarını çeşitlendireceklerini belirten Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, Şubat ayındaki ihraçta bir ilke imza attıklarını ve 120 milyon TL olarak hedeflenen kira sertifikası ihracını, yoğun talep sonucu ek satışla birlikte 150 milyon TL olarak tamamladıklarını söyledi.

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