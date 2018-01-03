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Türkiye Finans kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

03.01.2018 - 15:24

Türkiye Finans 150 milyon TL tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi; 2017'de toplam ihraç tutarı 1.3 milyar TL oldu.

Türkiye Finans Katılım Bankası, 175 gün vadeli 150 milyon TL tutarında kira sertifikası ihracının tamamlandığını ve 2017'de gerçekleştirdiği toplam kira sertifikası tutarının 1.3 milyar TL olduğunu açıkladı.

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Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre, 26-27-28 Aralık tarihlerinde TL bazında ve yurt içi piyasada ihraç edilen 150 milyon TL tutarlı kira sertifikasının yıllık basit getiri oranı yüzde 12.5 oldu.


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