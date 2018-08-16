‹ Önceki Haber "Kur seviyesi ekonomik sebeplerle açıklanamaz" "Kur seviyesi ekonomik sebeplerle açıklanamaz" Sonraki Haber › Borsa İstanbul 89 bin puanın altında Borsa İstanbul 89 bin puanın altında

"Türkiye ekonomik saldırılardan kazanarak çıkacaktır"

16.08.2018 - 12:34 | Son Güncelleme :
"Türkiye ekonomik saldırılardan kazanarak çıkacaktır"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank yaptığı açıklamada "Sağlam sanayi altyapımız ve dinamik girişimcilerimiz, ülkemize yönelik iç ve dış saldırılarla mücadelede en önemli dayanağımızdır. Türkiye, son dönemde yaşanan ekonomik saldırılardan da kazanarak çıkacaktır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sağlam sanayi altyapısı ve dinamik girişimcilerin Türkiye'ye yönelik iç ve dış saldırılarla mücadelede ülkenin en önemli dayanağı olduğunu belirterek, "Finansal saldırılarla sanayimize zarar vermek isteyenlere karşı bakanlık olarak gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu süreçten sanayimizin olumsuz etkilenmesine asla izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Varank, yazılı açıklamasında, haziran ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

AA'da yer alan habere göre; haziranda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttığına işaret eden Varank, Türkiye ekonomisinin sanayinin öncülüğünde güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini vurguladı. Varank, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'nin sanayi üretiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 büyüdüğünü anımsatarak, böylece ilk altı ayda sanayi üretimindeki artışın yüzde 7,7 olduğuna dikkati çekti. 

##$HABER_1448504$##

Haziran ayı sanayi üretiminde yüksek teknolojili ürünlerin üretimindeki yüzde 17,9'luk artışın Türkiye'nin yakalamak istediği trendin bir göstergesi olduğunun altını çizen Varank, şöyle devam etti: 

"Bu yükselişi sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Mayıs ayı rakamlarına göre bir yıl içinde 650 bin kişiye yeni istihdam imkanı sağlandı. Bunun 283 bini sanayi sektörü kaynaklı. Türkiye, tüm dünyada etkisi hissedilmeye başlayan ticaret savaşlarına rağmen temmuzda ihracatını yüzde 11,8 artırdı. Böylece tarihimizin en yüksek temmuz ayı rakamına ulaştık. İhracatımızda sanayi ürünlerinin yüzde 95'e varan oranı, sanayicilerimizin gücünü bir kez daha ortaya koydu." 

##$HABER_1448495$##

Varank, ihracat pazarlarındaki toparlanma ve canlı turizm sektörünün sanayinin performansına katkı verdiğini belirterek, "Sağlam sanayi altyapımız ve dinamik girişimcilerimiz, ülkemize yönelik iç ve dış saldırılarla mücadelede en önemli dayanağımızdır. Türkiye, son dönemde yaşanan ekonomik saldırılardan da kazanarak çıkacaktır. Türk sanayicisi, devleti ile birlikte dimdik ayaktadır." değerlendirmesinde bulundu. 

Bakanlık olarak yerli ve milli üretimi desteklemek, cari açığı azaltmak ve milli teknoloji hamlelerinde başarıya ulaşmak için bütün imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayan Varank, şunları kaydetti: 

"Açıkladığımız 100 günlük eylem planında da üretimde sadece nicelik değil, katma değeri de artırmaya odaklandık. Finansal saldırılarla sanayimize zarar vermek isteyenlere karşı bakanlık olarak gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu süreçten sanayimizin olumsuz etkilenmesine asla izin vermeyeceğiz." 


Etiketler

‹ Önceki Haber "Kur seviyesi ekonomik sebeplerle açıklanamaz" "Kur seviyesi ekonomik sebeplerle açıklanamaz" Sonraki Haber › Borsa İstanbul 89 bin puanın altında Borsa İstanbul 89 bin puanın altında
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
87.143 Değişim: -3,46% Hacim : 8.476 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 87.143 16.08.2018 Yüksek 91.569
Açılış: 91.493
5,8710 Değişim: -1,16%
Düşük 5,7013 16.08.2018 Yüksek 6,0385
Açılış: 5,9401
6,6771 Değişim: -0,72%
Düşük 6,5005 16.08.2018 Yüksek 6,8818
Açılış: 6,7254
221,90 Değişim: -0,42%
Düşük 215,62 16.08.2018 Yüksek 227,03
Açılış: 222,84
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.