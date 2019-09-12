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Türkiye dünya devlerine inşaat malzemeleri ihraç etti

12.09.2019 - 12:35
Türkiye dünya devlerine inşaat malzemeleri ihraç etti | Ekonomi Haberleri

Türkiye, yılın ilk 6 ayında 153 farklı ülkeye toplamda 1 milyar 330 milyon 855 bin dolarlık inşaat malzemeleri ihracatı gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, aralarında tuz ve kükürtün de bulunduğu toprak, taş, alçılar, kireçler ve çimento ihracatında, dünyanın ekonomi devleri Çin, ABD ve Hindistan ön plana çıktı.

Türkiye bu yıl ocak-haziran döneminde geçen yılın ilk yarısına göre bu fasıldan yaklaşık 42 milyon dolar daha fazla gelir elde etti.

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İthalat 2019'un ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalırken, ihracatta yüzde 3 artış kaydedildi. Bu yılın ilk yarısında 1 milyar 330 milyon 855 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, bu rakam geçen yıl 1 milyar 287 milyon 989 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

EN FAZLA İHRACAT ÇİN'E YAPILDI

Türkiye'den söz konusu dönemde 153 ülkeye bu fasılda ihracat gerçekleştirilirken, en fazla ihracat yapılan ülke 364 milyon 462 bin dolar ile Çin oldu. Bu rakam, toplam ihracatın yüzde 27'sini oluşturdu.

İhracatta Çin'i sırasıyla, 126 milyon 504 bin dolarla ABD, 65 milyon 181 bin dolarla İtalya, 62 milyon 774 bin dolarla Hindistan ve 59 milyon 760 bin dolarla İspanya takip etti.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin bu fasıldaki ithalatı 217 milyon 256 bin dolara geriledi. Böylece geçen yıl 251 milyon 215 bin dolar olan ithalat 33 milyon 959 bin dolar azaldı. İthalatta ilk sırayı 32 milyon dolarla Fas aldı. Fas'ı 31 milyon dolarla Çin, 16 milyon dolarla Mısır, 15 milyon dolarla Bulgaristan ve 11 milyon dolarla İspanya takip etti.


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