Türkiye’den Citi'nin tepe yönetimine | Ekonomi Haberleri

Türkiye’deki başarılı performanslarının ardından çalıştıkları uluslararası şirketin tepe yönetimine atanan Türk kadın yöneticilere bir isim daha eklendi.

Hürriyet gazetesinden Hülya Güler'in haberine göre; Citibank Türkiye’nin Genel Müdürü Serra Akçaoğlu, Citibank Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi Çokuluslu Şirketler Başkanı oluyor. Citi Grubu uluslararası müşterilerine yönelik hizmetlerini dünyayı Kuzey Amerika, Latin Amerika, Asya ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) şeklinde 4 bölgeye ayırarak yönetiyor. Bu bölgelerden Türkiye’nin de dahil olduğu ve aralarında İngiltere, Almanya, Hollanda gibi Batı Avrupa ülkelerinin bulunduğu 51 ülkeyi kapsayan EMEA Bölgesi artık Akçaoğlu’na bağlandı.

2 BİN ULUSLARARASI ŞİRKET

Yeni görevine Ocak 2020’de Londra’da başlaması planlanan Akçaoğlu, EMEA Bölgesi’nde 2 bine yakın uluslararası şirketin 8 binin üzerindeki iştirakinden sorumlu olacak. Bu atamada Akçaoğlu’nun Türkiye’de, Citibank’ı 10 yıl yönetmesinin yanı sıra hem yurtiçi hem de yurtdışında farklı tecrübeler edinmiş olmasının ve daha önce farklı müşteri segmentleri ile çalışmış olmasının etkili olduğu belirtiliyor. Konuyla ilgili kendisine ulaştığımız Akçaoğlu, atamayı doğrulayarak, bu yeni görevinde hem Türkiye’ye yatırım yapan uluslararası şirketler ile hem de uluslararası arenada faaliyet gösteren Türk firmalar ile çok yakın çalışacağını söyledi.

TÜRKİYE’YE YATIRIMA KATKI

Bankacılık çevreleri de Citi Grubu’nun tepe yöneticileri arasında bir Türk’ün yer almasının, Türkiye’de hali hazırda faaliyet gösteren ya da yatırım yapmayı planlayan çok uluslu şirketlerin yatırım kararlarına olumlu etkileri olabileceğini belirtirken, Türk şirketlerinin de dünyaya açılmasına destek olabileceğine dikkat çekiyor. Citi Grubun Çokuluslu Şirketler Bölümü’nün global yönetim ekibinde yer alacak olan Akçaoğlu, Citi Grubunun Çokuluslu Şirketler Bölümü Dünya Başkanı Marc Merlino’ya bağlı olarak çalışacak.

ULUSLARARASI ŞİRKETLERİN KİLİT NOKTALARINDALAR



TÜRKİYE’de bir yandan kadının istihdama katılımını artırmaya yönelik çabalar devam ederken bir yandan da özellikle Türk kadın profesyonellere olan ilgi giderek artıyor. Son yıllarda uluslararası şirketlerin tepe yönetimine gelen bazı Türk kadın yöneticiler şöyle: Serpil Timuray (Vodafone), Ümran Beba (PepsiCo), Galya Frayman Molinas (Coca Cola), Berna Ülman (Visa), Elif Aral (Phizer), Yasemin Bedir (Mastercard), Aylin Somersan (Allianz Grubu).

2000 YILINDAN BU YANA AYNI BANKADA

Türkiye’de 44 yıldır faaliyette bulunan Citibank Türkiye’nin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Akçaoğlu bu görevinin yanında, Citi’nin fiziksel şube yoluyla faaliyet yürütmediği ancak kurumsal bankacılık hizmetleri sunduğu 60 ülkeyi kapsayan Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Yükselen Pazarlardan Sorumlu Başkan olarak da görev alıyor. 2000 yılından bu yana Citibank’ta çalışan Akçaoğlu bunun öncesinde Koçbank ve Manufacturer’s Hanover Bank’ta yönevici pozisyonlarında görev aldı. Aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşunda da çeşitli sorumluluklar üstlenen Akçaoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi, Amerikan Şirketler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAD’ın Ekonomi & Finans Yuvarlak Masa Başkanı görevlerini de yürütüyor.

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