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Türkiye Bankalar Birliği'nden tavsiye kararları

19.03.2020 - 11:45 | Son Güncelleme :
Türkiye Bankalar Birliği'nden tavsiye kararları | Ekonomi Haberleri

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, ekonomik faaliyetin desteklenmesi tavsiye kararı alırken; "Bankacılık sektörü ekonomik faaliyete destek vermeye devam edecek" açıklamasında bulundu.

 

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, TBB Yönetim Kurulu'nun dünkü toplantısında yaşanmakta olan küresel salgının getirdiği riskler ve etkilerinin değerlendirildiği belirtildi.

Küresel ekonomideki olumsuz gelişmelere rağmen, Türkiye'de geçen yılın son çeyreğinde başlayan toparlanmanın sürmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, koronavirüs salgınının uluslararası ekonomik ve sosyal ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerinin toparlanmayı sınırlandırmasının muhtemel olduğu vurgulandı.

Açıklamada, gelişmelerin Türkiye ekonomisine olumsuz yansımalarını mümkün olduğu ölçüde sınırlı düzeyde tutmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kapsamlı önlemler alındığı hatırlatıldı.

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Bunların etkilerinin olumlu olmasını desteklemek, üretimin, yatırımın, ihracatın, ticaretin, istihdamın, kısaca sağlıklı büyümenin sürdürülmesine azami ölçüde katkı sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki kararlar alındığı ve üyelerle paylaşıldığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bankalarımıza, sağlık alanındaki gelişmelerden ve salgının sınırlandırılmasına yönelik alınan tedbirlerden dolayı gelir-gider dengesi geçici olarak etkilendiği için ek kredi ihtiyacı olan, borçlarını vadesinde ödemekte zorlanan, borçlarını ödemeye niyetli ancak edimlerini zamanında yerine getiremeyecek olan müşterilerinin, her birinin mali durumu, ödeme gücü ve uzun dönem borçlu-alacaklı ilişkisi ayrı ayrı ve özenle değerlendirilerek, karşılıklı iyi niyet ve özveri esas olmak üzere; kaynak imkanları ve kredi limiti dikkate alınarak, kurumsal firmaların, KOBİ'lerin ve bireysel kesimin kredi taleplerinin hızlıca değerlendirilmesi ve karşılanması, krediye erişim imkanlarının ve kredi koşullarının iyileştirilmesi, kredi kanallarının açık tutulması, vade, ödeme, taksit ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlanması, yapılandırma taleplerinin kısa sürede sonuçlandırılması tavsiye edilmiştir.

Ayrıca, koronavirüs salgınına maruz kalan gerçek kişiler ile salgının etkilerinin sınırlandırılması amacıyla alınan önlemlerden dolayı faaliyetlerini yerine getiremeyen tüzel kişilerin kredi, çek, senet gibi ödemelerinde gecikmeler yaşanması muhtemeldir. Bu nedenle üyelerimize, salgından olumsuz şekilde etkilendiğini tespit ettikleri müşterilerin, ekonomik faaliyetlerinden değil, koronavirüsü salgınından etkilendikleri şeklinde Risk Merkezi'ne bildirilmesinin, bu müşteriler hakkında daha sağlıklı değerlendirme yapılması açısından faydalı olacağı belirtilmiştir."

Açıklamada, bankacılık sektörünün, ilgili diğer tüm paydaşlarla iş birliği ve sağduyu içinde, gücünü, tecrübesini ve kaynaklarını ülkenin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanarak ekonomik faaliyete destek vermeye devam edecekleri ifade edildi.


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