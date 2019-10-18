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Türkiye Bankalar Birliği'nden 'Finansal Yeniden Yapılandırma' duyurusu

18.10.2019 - 17:10
Türkiye Bankalar Birliği'nden 'Finansal Yeniden Yapılandırma' duyurusu | Ekonomi Haberleri

Türkiye Bankalar Birliği'nce, "Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulama Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylanmıştır" duyurusu yapıldı.

Türkiye Bankalar Birliği'nce (TBB), Türkiye Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandığı bildirildi.

BB tarafından Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Uygulaması Hakkında yapılan duyuru, Birlik'in sitesinde yayımlandı.

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Duyuruda, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandığı belirtildi.

Birlik tarafından bu uygulama hakkında Rekabet Kurumu'na menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunulacağı kaydedilen duyuruda, "Kurumun vereceği muafiyet onayı akabinde uygulama yürürlüğe alınacaktır." ifadelerine yer verildi.


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