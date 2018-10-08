Türkiye Bankalar Birliği'nden bankalara yönelik tavsiye kararı

Türkiye Bankalar Birliği, "Bankalar 30 Nisan 2019'da vadesi dolacak kredileri belli şartlar altında 24 aya kadar vadelendirilebilecek" açıklamasında bulundu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğinde yeni bir karar aldı. Türkiye Bankalar Birliği'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 30 Nisan 2019'da vadesi dolacak spot ve taksitli krediler belli şartları taşımak kaydıyla 6 aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere toplam 24 aya kadar vadelendirilebilecek.

Açıklamada sözkonusu şartlar şöyle sıralandı:

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"Risk grubu bazında, bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL'nin altında olan (gayri nakdi riskleri ile birlikte 25 milyon TL'ye ulaşan) işletmelerden; bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış, hakkında iflas kararı bulunmayan, kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden sonra ilgili bankada yapılandırılmamış, nakit akış dengesi geçici olarak bozulduğu için borçlarını ödemekte zorlanan ancak kredilerinin yeniden vadelendirilmesi halinde, borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanarak işletme sermayesini güçlendireceği kanaati oluşanlarla sınırlı olmak..."

TBB'nin açıklamasında yönetim kurulunun Yeni Ekonomik Programı görüştüğü belirtilerek, buna göre, risklerin göreli olarak düştüğü, para ve sermaye piyasalarında oynaklığın azaldığı, yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıların beklentilerinde iyileşme başladığı da ifade edildi.