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"Türkiye, Avrupa yatırımının önemli bir destinasyonu"

17.04.2019 - 08:00 | Son Güncelleme :
"Türkiye, Avrupa yatırımının önemli bir destinasyonu" | Ekonomi Haberleri

AB Delegasyonu Ticaret ve Diğer AB Politikaları Bölüm Başkanı Przywara, "Türkiye, Avrupa tedarik ve üretim zincirinin sürekli artan entegrasyonu sonucunda, AB'nin beşinci en önemli ticari ortağı ve Avrupa yatırımının önemli bir destinasyonu haline gelmiştir" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Ticaret ve Diğer AB Politikaları Bölüm Başkanı Bartosz Przywara, Gaziantep Ticaret Odasınca (GTO) düzenlenen "Avrupa'dan Türkiye'ye Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0" panelinde yaptığı konuşmada, dijital teknolojilerin profesyonelliğine ve özel yaşamda neredeyse her şeyi etkilediğine değindi.

AB'nin dijital dönüşüme yönelik çalışmalarının artarak devam edeceğini belirten Przywara, şöyle konuştu:

"Türkiye ile AB ekonomileri iç içe geçmiş durumda. 20 yıldan daha uzun süre önce, AB-Türkiye Gümrük Birliğinin kurulmasından beri iki taraflı ürün ticareti 4 kattan fazla atmıştır. Türkiye, Avrupa tedarik ve üretim zincirinin sürekli artan entegrasyonu sonucunda, AB'nin beşinci en önemli ticari ortağı ve Avrupa yatırımının önemli bir destinasyonu haline gelmiştir. Tabii bu ilişki, Türk yatırımlarının Avrupa'ya akışı sonucunda, aksi yönde de gelişmektedir. Geçtiğimiz yıl, tarihte ilk kez Avrupa'ya Türk yatırım akışı, diğer yöndeki akışın yarısını aşmıştır. En iyi örnekleri otomobil ve tekstil endüstrisi olan Türk ve Avrupa firmaları arasındaki üretim ağlarının entegrasyonu, Türkiye'deki istihdam oluşumuna ve ortalama maaş artışına katkı sağlamıştır."

"HEDEF, GÜÇLÜ EKONOMİ"

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım da büyük hedefleri olduğunu belirterek, "Dijital dönüşümü başarmış bir Türkiye hayal ediyoruz. Hedef, güçlü ekonomi, artan rekabet gücü ve katma değeri yüksek üretimse, bu hedefi ıskalayamayız." ifadelerini kullandı.

Gereken adımların atılması halinde Türkiye'nin çok iyi yerlere geleceğini aktaran Yıldırım, "Sanayi 4.0'da değişim bir tercih değil, hepimiz için bir sorumluluktur. Yarına hazırlıklı yakalanmak ve ıskalamamak için dönüşüm şarttır." diye konuştu,

Panelistler, "Endüstri 4.0 ile Geleceği Şekillendirmek" ve "Dijital Fabrikalar Yolunda: Endüstri 4.0" başlıklı sunumlar yaptı.

Panele Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen, davetliler ve öğrenciler katıldı.


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