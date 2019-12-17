Türkiye, Avrupa Birliği'yle ticarette fazla verdi | Ekonomi Haberleri

Türkiye, ekimde Avrupa Birliği ile ticarette 603,6 milyon Euro fazla verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'nin ekim ayında toplam ihracatı 190,1 milyar Euro, ithalatı 187,8 milyar Euroya ulaştı. AB, ekim ayında yaklaşık 2,2 milyar Euroluk ticaret fazlası verdi.

Euro Bölgesi'nin ise ekim ayında toplam ihracatı 217,9 milyar Euro, ithalatı 189,9 milyar Euro seviyesine çıktı. Böylece Euro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 28 milyar Euroluk ticaret fazlasına ulaştı.

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Eurostat verilerine göre, Türkiye, ekim ayında AB'ye 7 milyar 459,8 milyon Euroluk ihracat yaptı. AB'den 6 milyar 856,2 milyon Euroluk ithalat gerçekleştiren Türkiye, ekimde 603,6 milyon Euro ticaret fazlası verdi.

Türkiye, bu yılın ilk 10 ayında AB'ye yaklaşık 67,1 milyar Euro ihracat yaparken, AB'den 60,3 milyar Euro ithalat gerçekleştirdi. Böylece 2019 Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin AB'ye ihracatı, ithalatını 6,8 milyar Euro geçti.

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