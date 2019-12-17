‹ Önceki Haber Konut Fiyat Endeksi ekimde arttı Konut Fiyat Endeksi ekimde arttı Sonraki Haber › Rekabet Kurumu'ndan Google açıklaması Rekabet Kurumu'ndan Google açıklaması

Türkiye, Avrupa Birliği'yle ticarette fazla verdi

17.12.2019 - 16:05
Türkiye, Avrupa Birliği'yle ticarette fazla verdi | Ekonomi Haberleri

Türkiye, ekimde Avrupa Birliği ile ticarette 603,6 milyon Euro fazla verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'nin ekim ayında toplam ihracatı 190,1 milyar Euro, ithalatı 187,8 milyar Euroya ulaştı. AB, ekim ayında yaklaşık 2,2 milyar Euroluk ticaret fazlası verdi.

Euro Bölgesi'nin ise ekim ayında toplam ihracatı 217,9 milyar Euro, ithalatı 189,9 milyar Euro seviyesine çıktı. Böylece Euro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 28 milyar Euroluk ticaret fazlasına ulaştı.

##$HABER_1459146$##

Eurostat verilerine göre, Türkiye, ekim ayında AB'ye 7 milyar 459,8 milyon Euroluk ihracat yaptı. AB'den 6 milyar 856,2 milyon Euroluk ithalat gerçekleştiren Türkiye, ekimde 603,6 milyon Euro ticaret fazlası verdi.

Türkiye, bu yılın ilk 10 ayında AB'ye yaklaşık 67,1 milyar Euro ihracat yaparken, AB'den 60,3 milyar Euro ithalat gerçekleştirdi. Böylece 2019 Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin AB'ye ihracatı, ithalatını 6,8 milyar Euro geçti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
110.665 Değişim: -0,37% Hacim : 6.123 Mio.TL Son veri saati : 15:45
Düşük 110.106 18.12.2019 Yüksek 110.848
Açılış: 110.563
5,9088 Değişim: 0,36%
Düşük 5,8830 18.12.2019 Yüksek 5,9207
Açılış: 5,8876
6,5753 Değişim: 0,17%
Düşük 6,5510 18.12.2019 Yüksek 6,5924
Açılış: 6,5643
280,50 Değişim: 0,40%
Düşük 279,17 18.12.2019 Yüksek 281,36
Açılış: 279,38
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.