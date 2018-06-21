Türkiye, ABD'ye karşı resmen adım attı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD tarafından Türkiye ürünlerine uygulanan önlem neticesinde ortaya çıkan ilave vergi yüküne eş tutarda ek vergi uygulamaya bugün başlandığını duyurdu. Ekonomi Bakanı Zeybekci "22 ABD ürününe 300 milyon dolarlık ek gümrük vergisi getirdik" dedi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci NTV yayınında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

*Kendileriyle sağlıklı temasımız net anlamda olmadı. Ama şimdi gerekçe olarak da ileri sürdükleri üç gerekçe var. Bir, biz Amerika ile dış ticaret fazlası vermiyoruz, onlar veriyoruz.



GEREKÇELER TÜRKİYE'YE UYMUYOR

*İkincisi, biz 1 milyar 180 milyon ABD’ye çelik ihracatı yaparken, ABD’den de 1,3 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. Üçüncüsü, müttefikler veyahut da stratejik ortaklar bakımından da, savunma harcamaları itibariyle Türkiye bölgedeki olumsuzluklar, terör sebebiyle en çok savunma harcaması yapmak zorunda olan bir ülke. Üç gerekçe de Türkiye’ye uymuyor.



300 MİLYON DOLARLIK EK GÜMRÜK VERGİSİ

*Görüşmelerle halletmeye çalıştık, olmadı. Hazırladığımız bir şey ile de onlar bize ilave yük olarak koydukları gümrük vergisi tutarı 260 milyon dolar civarında. Biz de 300 milyon dolarlık Amerikan ürünlerine ilave gümrük vergisi, kaybımızı karşılayacak bir gümrük vergisi hareketi oldu. o da bugün yürürlüğe girdi. 22 ayrı ürün hakkında, hangi ürünlere koyacağımıza biz karar veririz. Amerika’ya daha fazla etkisi olacağını düşündüğümüz alanlar üzerine gittik biz.

*Amerika hakikaten dünya ile bir ticaret savaşları diyebileceğimiz bir yaklaşımı benimsemiş durumda. Bu da yakın gelecekte başka adımların da olabileceğini düşünüyoruz. En son konuşulan otomotiv ithalatının da bir çalışma yapıldığını biliyoruz. Amerika şunu asla böyle bir beklenti içinde olmamalı. “Ben tüm dünyaya sınırlama getirirken, ben tüm dünyaya ticaret yapayım” yok böyle bir şey.