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Türkiye-ABD ticaretinde yeni hedef 100 milyar dolar

10.07.2019 - 12:08
Türkiye-ABD ticaretinde yeni hedef 100 milyar dolar | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan ikili görüşmede, daha önce 75 milyar dolar olarak belirlenen Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacmi hedefinin 100 milyar dolara çıkarılması sonucu Boston Consulting Group ile hazırlanan proje hedefinin de bu yönde revize edilmesine karar verildi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi'nden (TAİK) yapılan açıklamaya göre, TAİK ve Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Türkiye-ABD 75 Milyar Dolar Ticaret Hedefi Çalışmasının II. Yönlendirme Komite Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Amerikan Şirketler Derneği (ABFT), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) temsilcileri katıldı.

Japonya'nın Osaka kentinde 29 Haziran'da gerçekleşen G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında yapılan ikili görüşmede, daha önce belirlenen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin 100 milyar dolara çıkarılması neticesinde Boston Consulting Group ile hazırlanan proje hedefinin de bu yönde revize edilmesine karar verildi.

Kamu ve özel sektör paydaşlarının bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısında, gelecek dönemde gerçekleştirilecek etkinlikler ve oluşturulacak yol haritası tartışıldı.

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"YABANCI SERMAYE YATIRIMINA DA ODAKLANIYORUZ"

Açıklamaya göre, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, toplantıda yaptığı konuşmada, "Amacımız, sadece iki ülke arasındaki ticareti artırmak değil, aynı zamanda yabancı sermaye yatırımına da odaklanıyoruz. Yabancı sermaye artırımı ile ülkemizde üretilen ürünlerin üçüncü ülkelere gerçekleştirdiğimiz ihracatı da artacaktır." ifadelerini kullandı.

TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ da Türkiye-ABD ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefiyle başlatılan çalışmaya ortak olan tüm iş dünyası kuruluşlarına verdikleri destek için teşekkür etti.

Yalçındağ, çalışma neticesinde ortaya çıkacak yol haritasını, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret sırasında her iki başkana sunacaklarını belirterek, söz konusu raporun daha kapsamlı takdiminin 25 Eylül'de New York'ta gerçekleştirilmesi planlanan 10. Türkiye Yatırım Konferansı'nda yapılacağını bildirdi.

"SEKTÖREL BAZDA İLERLEMEK DAHA ETKİLİ OLACAK"

Toplantıda, şu ana kadar gelinen aşama hakkında sunum yapan kıdemli stratejistler, iki ülke arasında bu hedefin ütopik olmadığının ve sektörel bazda ilerlemenin daha etkili olacağını vurguladı. Proje sunumunda, Türkiye’nin ABD’ye ihracatında fırsat olarak görülen otomotiv, turizm, tekstil, mücevherat, sivil havacılık, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya sektörlerine odaklanılırken, Türkiye’nin ABD’den ithalatında enerji, medikal ekipmanlar, kimyasal ürünler ve sivil havacılık sektörlerinin ön plana çıkarıldığı belirtildi.

Komite toplantısında, daha odaklı çalışma grupları oluşturulmasına karar verildi. Söz konusu çalışma grupları aracılığıyla hem doğrudan yabancı yatırım ve ortak girişimlere hem de sektörlere ayrı ayrı ve daha detaylı odaklanılabilecek. Ayrıca, Türkiye’nin tanıtım ve PR faaliyetleri konusunda da bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor. 


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