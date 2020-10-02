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"Türkiye-AB ilişkilerinde umudumuzu koruyoruz"

02.10.2020 - 12:39
"Türkiye-AB ilişkilerinde umudumuzu koruyoruz" | Ekonomi Haberleri

İTO Başkanı Avdagiç, "Dün akşam Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sonrası açıklamalar bize ilginç geldi. Burada sadece Türkiye'nin yapması gerekenlerin dile getirildiği bir açıklama gördük." dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un İTO'yu ziyaret etmelerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Meyer-Landrut'un Avrupa diplomasinin en kıdemli diplomatlarından biri olduğunun altını çizen Avdagiç, böylesine kıdemli bir diplomatı Avrupa Birliği'nin Türkiye Büyükelçisi olarak görmekten mutlu olduğunu belirtti.

Avdagiç, "Meyer-Landrut'un bugüne kadarki yaklaşımları, önümüzdeki dönemler için bize umut veriyor. Kendilerinin kıymetli katkılarıyla önümüzdeki dönemde Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinin daha iyi bir noktaya geleceği konusunda umudumuzu koruyoruz." açıklamasında bulundu.

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Bazı konularda ilerleme konusunda Türkiye'nin beklentilerinin karşılanmadığını belirten Avdagiç, şunları kaydetti: "Özellikle Almanya'nın dönem başkanlığında önemli adımlar atılması konusunda bir sürecin içerisine girdiğimizi görüyoruz. Almanya Başbakanı Angela Merkel yaklaşımlarından fevkalade mutluluk duyuyoruz. Gerçi dün akşam Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sonrası açıklamalar bize ilginç geldi. Burada sadece Türkiye'nin yapması gerekenlerin dile getirildiği bir açıklama gördük. Aynı zamanda bunun dengeli bir biçimde gidilmesi gerektiğini her iki tarafında adım atması gerektiğini sadece Türkiye'nin adım atmasıyla bir mesafe alamayacağımızı düşünüyoruz.

Dolayısıyla çok değerli büyükelçimizin katkıları ile iki tarafın beraber adım atmasıyla ilişkilerin geliştirebileceği ve arzu ettiğimiz hedeflere ulaşacağımızı düşünüyorum. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Bu nazik ziyaretleri içinde şahsım ve kurumum adına ayrıca teşekkür ediyorum."

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise İTO'yu ziyaret ettiği için son derece mutlu olduğunu söyledi.

Meyer-Landrut, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim aramızdaki ticaret ve ekonomik iş birliğinin Türkiye ve AB arasında ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Sonuçta ilişkilerimizin temelini bu oluşturuyor. O yüzden benim için buraya gelmek hem ilginç hem önemli. Gelip ne yaptığınızı görmek, beklentilerinizi anlamak, gelecek için neler düşündüğünüzü öğrenmek çok önemli eminim ki bu şekilde adımları hep beraber düşüneceğiz. İlişkilerimizi nasıl daha yapıcı bir şekilde ileriye taşıyabiliriz beraber göreceğiz."


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