Turkish Bank'a izin | Ekonomi Haberleri

BDDK, Turkish Bank AŞ'nin yurt içi ve dışında kurulu banka ve diğer finansal kuruluşlara destek ve danışmanlık hizmeti sunmasına izin verildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Turkish Bank AŞ'nin destek ve danışmanlık hizmeti sunmasına ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, yurt içi ve dışında kurulu banka ve diğer finansal kuruluşlara talep ettikleri müşterilerle ilgili, kullandırılacak kredilere yönelik dokümantasyon hazırlama ve bilgilendirme, teminat alma, izleme, teminatları nakde çevirme ile bunların raporlanmasına yönelik kredi operasyon işlemlerinin sunulması, mevzuat ve uyum, müşteri tanıma, risk profili, kara paranın aklanmasının önlenmesi hususlarında destek ve danışmanlık hizmeti sunması için Turkish Bank AŞ'ye izin verildiği bildirildi.

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