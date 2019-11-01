Turkcell'in net kârı 3.3 kat arttı | Ekonomi Haberleri

Turkcell'in üçüncü çeyrek net kârı 3.3 kat artışla 801.3 milyon TL oldu.

Turkcell'in üçüncü çeyrekte net kârı geçen yıl aynı döneme göre, operasyonel performans, daha düşük net kur farkı gideri ve ayrılan telsiz ücreti karşılığının etkisiyle 3.3 kat artışla 801.3 milyon lira oldu.

Turkcell'in geçen sene üçüncü çeyrekte net kârı yüzde 60 düşüşle 241.4 milyon lira olurken, bu düşüş net kur farkı giderindeki ve finansal borçlardan kaynaklanan faiz giderlerindeki artış nedeniyle gerçekleşmişti.

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Şirketin dün akşam finansal sonuçları ile ilgili KAP'a gönderdiği açıklamalarda net kârdaki artışın temel olarak, güçlü operasyonel performans ve kur riskinden korunma araçları sonrası net kur farkı giderinin daha düşük olmasından kaynaklandığı belirtilerek şöyle denildi: "Aynı zamanda bu yıl üçüncü çeyrekte, 2018 ve 2019 yılları ile ilgili olarak 128 milyon TL tutarında telsiz ücreti karşılığı ayırdık. Bu karşılığın vergi sonrası net kar etkisi 116 milyon TL oldu" denildi.

Açıklamada "...İlk dokuz ayda Turkcell Grubu olarak yüzde 17.8 büyüme ile 18.5 milyar TL ciroya ve yüzde 17.2 artışla 7.7 milyar TL FAVÖK'e ulaştık. Planlarımız dahilinde gerçekleşen bu sonuçlar kapsamında 2019 yılı için yüzde 17-yüzde 19 gelir büyümesi, yüzde 39-yüzde 41 aralığında olan FAVÖK marjı ve yüzde 16-yüzde 18 grup operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranı beklentilerimizi teyit ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca şirketin üç yıllık stratejik önceliklerini ve hedeflerini 12 Kasım tarihinde Londra'da yatırımcı ve analist gününde paylaşmayı planladığı da belirtildi.

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