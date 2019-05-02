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Turkcell'in ilk çeyrek kârı yüzde 145 arttı

02.05.2019 - 08:53
Turkcell'in ilk çeyrek kârı yüzde 145 arttı | Ekonomi Haberleri

Turkcell'in ilk çeyrek net kârı yüzde 145 artışla 1.22 milyar lira oldu. Söz konusu artışta Fintur satışının da 772 milyon TL’lik pozitif etkisi oldu.

Turkcell'in KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre ilk çeyrekte toplam hasılatı ise yüzde 19 artışla 5.68 milyar lira olarak gerçekleşti. Şirket ilk çeyrek sonuçlarının ardından 2019 beklentilerini de güncelledi.

Buna göre 2019 yılı için yüzde 16-18 olan gelir büyümesi hedefi yüzde 17-19 olarak; yüzde 37-40 aralığında olan FAVÖK marjı hedefi de yüzde 38-40 aralığına güncellendi. Yüzde 16-18 hedef operasyonel yatırım harcamalarının satışa oranı beklentisi ise korundu.


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