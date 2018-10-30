Turkcell'in bağlı ortaklığı Inteltek paylarını satacak | Ekonomi Haberleri

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Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, hisse satış sözleşmesine ilişkin görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

Turkcell bağlı ortaklığı İnteltek'in yüzde 51'ine sahip olduğu Azerinteltek'teki paylarının tamamını Azerinteltek'in yüzde 24.5 hissedarı Baltech Investment'e 19.5 milyon Euro'ya satılacağını duyurdu.

Turkcell'in bağlı ortaklığı Inteltek, Azerinteltek'teki paylarını 19.5 milyon Euro'ya satacak.

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