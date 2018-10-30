Turkcell'in bağlı ortaklığı Inteltek paylarını satacak | Ekonomi Haberleri

Turkcell'in bağlı ortaklığı Inteltek paylarını satacak
Turkcell'in bağlı ortaklığı Inteltek, Azerinteltek'teki paylarını 19.5 milyon Euro'ya satacak.
Turkcell bağlı ortaklığı İnteltek'in yüzde 51'ine sahip olduğu Azerinteltek'teki paylarının tamamını Azerinteltek'in yüzde 24.5 hissedarı Baltech Investment'e 19.5 milyon Euro'ya satılacağını duyurdu.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, hisse satış sözleşmesine ilişkin görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
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