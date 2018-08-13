Turkcell'den vergi tarhiyatı açıklaması

Turkcell toplam 247.8 milyon TL vergi tarhiyatı yapıldığını KAP'a yaptığı açıklamada bildirdi.

Turkcell 2016 yılına ilişkin olarak toplam 247.8 milyon TL tutarında vergi tarhiyatı yapıldığını duyurdu. Turkcell söz konusu tarhiyatın bedelini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Tarhiyatın 53.8 milyon TL'lik Özel İletişim Vergisi aslı ve 80.7 milyon TL vergi ziyaı cezası ile birlikte, 45.3 milyon TL KDV aslı ve 68 milyon TL vergi ziyaı cezasından oluştuğu belirtildi.

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Açıklamada Turkcell'in yapılan tarhiyat hakkında tüm yasal haklarını kullanacağı ifade edildi.

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