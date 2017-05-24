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Turkcell'de ortaklar anlaştı

24.05.2017 - 23:36

Yarın olağan genel kurulunu gerçekleştirecek olan Turkcell'in dağıtacağı temettü tutarı belli oldu.

Turkcell'in 25 Mayıs'ta yapılacak Genel Kurul toplantısında hissedarlar 3 milyar TL'lik kar dağıtımı teklif edecek. Sonera Holding Vekili Avukat Kayra Üçer tarafından akşam saatlerinde KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Turkcell İletişim Hizmetleri'nin (Turkcell) yüzde 51 hissesini elinde bulunduran ve aralarında TeliaSonera AB iştirakleri Sonera Holding B.V. ile Telia Finland Oyj'nin de (Telia) bulunduğu Turkcell Holding AŞ (Turkcell Holding) hissedarları 25 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Turkcell Olağan Genel Kurul toplantısında toplamda 3 milyar TL tutarında kar dağıtımı teklifini Genel Kurul onayına sunmak üzere anlaşmaya varmışlardır."

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Bu durumda şirket hisse başına yaklaş 1,36 TL temettü dağıtmış olacak. Bu da mevcut fiyat üzerinden yüzde 11,5 gibi bir verime denk geliyor.

Telia açıklamasında ise kendi yüzde 31'lik paylarına düşen tutarın 930 milyon TL olduğunu belirtildi.


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