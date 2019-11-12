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Turkcell yüzde 16 büyüme öngörüyor

12.11.2019 - 15:00
Turkcell yüzde 16 büyüme öngörüyor | Ekonomi Haberleri

Turkcell 2019 faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) marjı hedefini yüzde 41-42'ye yükseltirken; 2020-2022'de satışlarda her yıl yüzde 13 - yüzde 16 büyüme öngörüyor.

Turkcell, bugün Londra'da yatırımcılara üç yıllık strateji planını anlattı. Turkcell, KAP'a yaptığı açıklamaya göre 2019 yılı hedeflerini revize etti ve 2020-2022 yılı hedeflerini şu şekilde açıkladı.

*Turkcell yüzde 17-yüzde 19 olan 2019 gelir büyüme hedefini yaklaşık yüzde 18'e revize etti

*Turkcell yüzde 39-yüzde 41 olan 2019 FAVÖK marjı hedefini yüzde 41-yüzde 42'ye revize etti

*Turkcell yüzde 16-yüzde 18 olan operasyonel yatırım harcamalarının satışlara oranı tahminini yaklaşık yüzde 18'e revize etti

*Turkcell 2019'da yüzde 20-yüzde 21 FVÖK marjı öngörüyor

*Turkcell 2020-2022 döneminde gelirlerde yüzde 13-yüzde 16 aralığında yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) öngörüyor

*Turkcell 2020-2022 döneminde yüzde 39-42 FAVÖK marjı öngörüyor

*Turkcell 2020-2022 döneminde yüzde 18-yüzde 21 FVÖK marjı öngörüyor

*Turkcell 2020-2022 döneminde operasyonel yatırım harcamalarının satışlara oranını yüzde 16-18 öngörüyor

 

 


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