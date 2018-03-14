Turkcell yüzde 16 büyüme bekliyor

Turkcell 2018-2020 arasında gelirlerde yıllık bileşik yüzde 14-16 büyüme; yüzde 37-40 FAVÖK marjı bekliyor.

Turkcell bu yıla ait mali hedeflerini yükseltirken 2020'ye kadarki üç yıllık dönemde gelirlerini yılda ortalama yüzde 14 ile yüzde 16 arasında artırmayı öngördüğünü bildirdi. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, bu yıla ait hedeflerin gelirlerde yüzde 13-15 büyümeden yüzde 14-16 büyümeye, faiz amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjı hedefinin yüzde 33-35 aralığından yüzde 37-40 aralığına yükseltildiği ifade edildi.

Şirket operasyonel yatırım harcamalarının satışlara oranını ise yüzde 18-19 aralığında tuttu.

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Turkcell 2018-2020 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde gelirlerde yıllık bileşik yüzde 14-16 arasında büyüme, yüzde 37-40 FAVÖK marjı ve yüzde 16-18 operasyonel yatırım harcaması öngörüyor.

Açıklamada üç yıllık hedeflerin bu yıl uygulanmaya başlanan uluslararası muhasebecilik düzenlemelerini yansıttığına, bu düzenlemelerin FAVÖK marjını 4 ilâ 5 yüzde puan yukarı çektiği ifade edildi.