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Turkcell ve Samsung'dan iş birliği

13.02.2018 - 11:50

Turkcell ve Samsung, 5G teknolojilerinin erken kullanıma sunulması için yapacakları iş birliğinin yanı sıra akıllı cihazlar konusunda da ortak çalışmalar yürütecek.

Türkiye’nin ilk küresel dijital operatörü Turkcell ile Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geleceği inşa etmek üzere önemli bir iş birliğine imza atıyor. 5G teknolojilerinin hayata geçirilmesine yönelik iyi niyet mektubu imzalayan iki şirket, Türkiye’nin bu alanda söz sahibi ülkelerden biri olması için ortak çalışmalar yürütecek. Turkcell ve Samsung ayrıca, nesnelerin interneti ve akıllı cihaz uygulamalarında yeni çözümler için iş birliği yapacak.

5G'NİN FARKLI KULLANIM ALANLARINA YÖNELİK İŞ BİRLİĞİ

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Samsung ve Turkcell, 2018 yılında Türkiye'de 5G şebeke teknolojilerini değerlendirmek ve test etmek için iş birliği yapacak. Şirketler, iş birliğinin bir parçası olarak farklı kullanım alanlarını araştıracak. Bu ortaklık nihai olarak 5G teknolojilerinin ticarileştirilmesini hızlandırmaya ve Türkiye'nin dijital dönüşümünü desteklemeye yardımcı olacak.

AKILLI CİHAZLAR DA ODAKTA

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim tarafından Güney Kore’de imzalanan iyi niyet mektubu kapsamında çeşitli senaryoları test etmek için 5G test ağları kurulacak. Bu iş birliği çerçevesinde, Samsung ve Turkcell; ev güvenliği, enerji tüketiminin izlenmesi ve denetimi, nesnelerin izlenmesi ve diğer kullanıcı otomasyon çözümleri dahil olmak üzere akıllı cihaz uygulamalarına odaklanarak nesnelerin internetinin sunduğu yeni imkanlardan yararlanacak.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell' in Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştiren ve üreten bir ülkeye dönüşmesine yardım etme hedef ve kararlılığına ilişkin olarak, “Bu amaçla uzun vadeli iş birlikleri yapıyoruz. Yerel olarak geliştirilen 5G hizmetinin erkenden hayata geçmesinin ülkemizin sadece teknolojide değil, ekonomide de yeni bir sıçrayış yapabilmesine yönelik önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Samsung ile imzaladığımız iyi niyet mektubu ile birlikte, gelecek nesil teknolojiler ve Türkiye'de 5G'nin ticarileştirilmesi konusundaki ortak çalışmalarımızın kapsamını genişletiyoruz. Turkcell olarak, akıllı şehir çözümlerinde iş birliğine dayalı çalışmalarla büyüyen şehirler için hayatı kolaylaştıracak yerel uygulamalar da geliştireceğiz. Projelerde birlikte çalışacağız ve fikir alışverişinde bulunacağız” dedi.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim ise; “Samsung olarak ‘dünyaya ilham ver ve yenilikçi teknolojilerle geleceği yarat’ vizyonu çerçevesinde çalışıyoruz. 5G altyapısının, nesnelerin internetinin ve nesnelerin interneti ile uyumlu mobil cihazlar, TV’ler ve ev eşyalarının küresel olarak geliştirilmesine öncülük ediyoruz. Böylece son kullanıcıların açık, akıllı ve daha kolay bir günlük yaşama sahip olduğu akıllı bir dünya oluşturulmasına katkıda bulunuyoruz. 5G ve yenilikçi teknolojiler konusunda Samsung ile Turkcell arasında daha da genişleyen bu iş birliği, Türkiye'nin ulusal inovasyon hedeflerine katkıda bulunacak önemli bir adımdır. Türkiye’deki müşterilerimizin günlük yaşamlarına değer katan yenilikler sunmaya kararlıyız” dedi.


Etiketler

  • Turkcell
  • Samsung
  • 5G
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