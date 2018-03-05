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Turkcell kredisinin kapsamını genişletti

05.03.2018 - 11:03

Turkcell China Development Bank'tan aldığı kredi imkanının kapsamını genişletti.

Turkcell, China Development Bank ile 2015 yılında yaptığı 750 milyon euro tutarındaki kredi anlaşmasının kapsamını genişletti. Kredi bazı Turkcell grup şirketlerinin kullanımına açıldı. Ayrıca euroya ek olarak dolar veya Çin para birimi renminbi şeklinde de kullanılabilmesine imkan verildi.

Turkcell tarafından KAP'a yapılan açıklamada kredinin 690 milyon euroluk bölümünün henüz kullanılmadığı ifade edilerek, kapsamın Superonline İletişim hizmetleri, Turkcell Finansman ve lifecell LLC tarafından kullanılacak şekilde genişletildiği ifade edildi.

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Kredi ayrıca dolar olarak yıllık Libor artı 2.22 yüzde puan, renminbi olarak da Libor artı 5.51 yüzde puan maliyetle kullanılabilecek.

Kredinin vade ve ödeme koşullarında değişiklik yapılmadı.


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  • China Development Bank
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