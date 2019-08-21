Turkcell, kredi anlaşmasının faiz oranını iyileştirdi | Ekonomi Haberleri

Turkcell, kredi anlaşmasının faiz oranını iyileştirdi
Turkcell, China Development Bank ile imzaladığı 750 milyon euroluk kredi anlaşmasının yıllık faiz oranlarını iyileştirdiğini duyurdu.
Turkcell'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, söz konusu kredinin dolar ve euro için sırasıyla Libor + %2.22 ve Euribor + %2.20 olan yıllık faiz oranları, 10 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Libor + %2.17 ve Euribor + %2.15 olarak iyileştirildi.
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