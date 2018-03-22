Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu'dan halka arz açıklaması

Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, "Turkcell'in Kazakistan ve Moldova'daki iştirakleri bu yıl satılabilir; halka arza en yakın şirketimiz Global Tower, Superonline'da" dedi.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, bugün düzenlenen değerlendirme toplantısında şunları söyledi:

* Turkcell'in Kazakistan ve Moldova'daki iştiraklerinin bu sene içinde satılmış olacağını düşünüyorum

* Turkcell'in doğru değere ulaşmadığını düşündüğümüz bazı iştirakleri var, farklı stratejik opsiyonları değerlendirmek için bakacağız

* Global Tower'ın halka arza en yakın şirketimiz Superonline'da da halka arzı değerlendirebiliriz

* Turkcell 3 yıllık projeksiyonunda 13 milyar liralık yatırım planlıyor

* Turkcell önümüzdeki dönemde fiziki olarak yeni pazarlara girmeyi düşünmüyor

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