Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu'dan halka arz açıklaması

Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, "Turkcell'in Kazakistan ve Moldova'daki iştirakleri bu yıl satılabilir; halka arza en yakın şirketimiz Global Tower, Superonline'da" dedi.
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, bugün düzenlenen değerlendirme toplantısında şunları söyledi:
* Turkcell'in Kazakistan ve Moldova'daki iştiraklerinin bu sene içinde satılmış olacağını düşünüyorum
* Turkcell'in doğru değere ulaşmadığını düşündüğümüz bazı iştirakleri var, farklı stratejik opsiyonları değerlendirmek için bakacağız
* Global Tower'ın halka arza en yakın şirketimiz Superonline'da da halka arzı değerlendirebiliriz
* Turkcell 3 yıllık projeksiyonunda 13 milyar liralık yatırım planlıyor
* Turkcell önümüzdeki dönemde fiziki olarak yeni pazarlara girmeyi düşünmüyor
Etiketler
- Turkcell
- Kaan Terzioğlu
- değerlendirme toplantısı