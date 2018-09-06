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Turkcell dijital ekonomi vizyonunu tüm dünyaya anlattı

06.09.2018 - 10:43
Turkcell dijital ekonomi vizyonunu tüm dünyaya anlattı

300’ü aşkın telekom operatörünün üst düzey yöneticisi, standardizasyon kurumlarının yetkilileri ve sektör analistlerinin katıldığı Almanya’daki OTF2018 etkinliğinde konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Farklı kıtalardan 30’a yakın telekom operatörüyle dijital hizmetler alanında iş birliği yapmak için görüşüyoruz” dedi.

Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirilen, telekomünikasyon sektöründeki gelişmeler ışığında geleceğe yönelik beklentilerin ele alındığı Operations Transformation Forum 2018 (OTF2018) etkinliğinde konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu büyümenin ancak dijital ekonomiler oluşturarak sağlanabileceğine dikkat çekti. Dünyanın ilk dijital operatörü unvanını taşıyan Turkcell’in başarı hikayesini paylaşan Terzioğlu, Lifecell Ventures ile dijital uygulamaların ihracatı için global operatörlerle iş birliği aşamasında olduklarını açıkladı.  

Turkcell’in dijital ihracat döneminin genişleyerek devam ettiğini kaydeden Terzioğlu, “Şirketimizin dijital hizmet ve teknolojilerini Lifecell Ventures ile tüm dünyayla paylaşıyoruz. Bunların arasında Afrika’dan, Karayipler’den, Nepal’den, Amerika’nın Latin tarafından ve  Doğu Avrupa’dan operatörler de bulunuyor. Güneydoğu Asya'dan Karayiplere farklı kıtalardan şirketler, dijital hizmetlerimizi inceliyor, dijital ekonomiye katkı sağlayan hikayemizi dinliyor. Bu alanda 30 farklı operatörle işbirliği için görüşmelerimiz sürüyor” açıklamasında bulundu.  

Tamamı Türk mühendislerden oluşan Ar-Ge ekibiyle oluşturulan ürün ve hizmetlerin Lifecell Ventures ile dünyaya açıldığına dikkat çeken Terzioğlu, “Özellikle gelişmekte olan pazarlarda, böyle bir ekibe veya altyapıya sahip olmayan operatörler için bu tür işbirliklerine yatırım yapmak için en doğru zaman” diye vurguladı. 

“DİJİTAL OPERATÖR OLMAK BİZİM İÇİN BAŞARIYA GİDEN BİR FORMÜL"

Turkcell’in “dijital ihracat” döneminin en somut örneği Moldovalı Moldcell olmuştu. Operatörün müşterilerine BiP ve lifebox’ı aynı isimle dijital servis olarak sunduğunu hatırlatan Terzioğlu, “Bu örnek, dijital hizmetlerimizin küreselleşmesine yönelik büyük bir adım” dedi. 

Sadece son iki yılda Turkcell'in bu modelle gelirlerinde yüzde 52'lük büyüme yaşandığının altını çizen Terzioğlu, “Dijital operatör olmak bizim için başarıya giden bir formüldür” diye ekledi. Terzioğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Turkcell’in gündeminde artık katma değer yaratan yazılım ve uygulamalar var. Bugün ve yakın gelecekte seyahat hizmetlerinden oyun ve eğlenceye, eğitim ve sağlıktan finansal ödeme sistemlerine kadar birçok alanda dijital hizmet ve içerik oluşturmak için farklı oyuncularla işbirliği yapmak gerek. Bu, aynı zamanda yeni iş modellerini de beraberinde getiriyor. IoT ve diğer dijital teknolojilerle güçlenen bu yeni Endüstri 4.0 sisteminin en önemli aktörlerinden birisi telekom olacak. Çünkü iletişim sektörü, içinde bulunduğumuz Endüstri 4.0 dönüşümünün taşıyıcısı. Telekomünikasyon bugüne kadar bir bileşendi, bundan sonra tüm sektörlerin yapı taşı olacak.” 


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