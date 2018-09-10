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Turkcell’den 232 kişilik yeni istihdam

10.09.2018 - 15:35
Turkcell’den 232 kişilik yeni istihdam

İnovatif işe alım programı GNÇYTNK kapsamında 232 yeni gence kapılarını açan Turkcell, bu sayede bir yandan ülke ekonomisine dinamik iş gücü kazandırırken diğer yandan da gelecekte milli ve yerli teknolojilerin üretiminde rol olacak gençleri yetiştiriyor.

Turkcell’in gençleri bünyesine katmak ve Türkiye’ye yeni iş gücü kazandırmak amacıyla her yıl düzenlediği inovatif işe alım programı GNÇYTNK’nın bu yılki seçim süreci tamamlandı. Süreç sonunda 232 gence yeni istihdam sağlanarak, Turkcell’de çalışma şansı sunuldu. Türkiye’nin yaratıcı beyinlerini iş gücüne kazandıran programa, bu yıl yurtiçi ve yurtdışından üniversitelerin 4. sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile yeni mezun ya da en fazla üç yıl iş deneyimi olan 60 bini aşkın kişi başvurdu.  

GNÇYTNK’LER İŞBAŞI YAPTI

Turkcell’de çalışmaya hak kazanan genç beyinler için Turkcell Akademi, bir yıla yayılacak eğitimin ilk adımı olarak üç günlük oryantasyon programı hazırladı. Program kapsamında başta Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça olmak üzere üst düzey yöneticiler yeni çalışanlarla bir araya gelerek Turkcell’li olmayı anlatırken, iş deneyimlerini de paylaştı. Turkcell Akademi öncülüğünde dünyanın lider üniversite ve gelişim ortaklarıyla bir yıla yayılan çok detaylı eğitim programının ilki olan oryantasyonda, deneyimsel öğrenme, liderlerden mesajlar, davranış modeli, değişimi yönetmek, iş hayatında profesyonellik gibi konularda uzman eğitimciler tarafından gelişim deneyimi sunuldu.

HASAN KAYA: “ÜLKEMİZ VE GENÇLERİMİZE İNANCIMIZ TAM”

Mart ayından bu yana süren kariyer yolcuğu sonundan 232 yeni istihdamı Türkiye’ye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Turkcell İK Direktörü Hasan Kaya, “Türkiye’nin Turkcell’i olarak şartlar ne olursa olsun her zaman ülkemizin yanındayız ve ülkemizin gençlerine inancımız tam. Bugün GNÇYTNK programıyla şirketimize kazandırdığımız gençlerimiz, ülkemizin hedeflediği milli ve yerli teknolojilerin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde bizzat rol alacaktır. Aramıza yeni katılan

gençlerimizle birlikte Türkiye için üretmeye ve Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz” dedi.

Turkcell’in en çok çalışılmak istenen şirketlerin başında geldiği ve bu durumun GNÇYTNK başvurularındaki rakamlara da yansıdığının altını çizen Kaya şunları söyledi: “İnovatif işe alım programımızın bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdik. Bugüne kadar toplamda 184 bin gencimiz bu programa başvurdu. Yine toplamda 626 kişi şirketimizde işe başlayarak iş gücümüze katkı sağladı. İşe başlayan gençlerimiz hızla şirketimize adapte olarak, şimdiden katma değer yaratmaya başladı. Hatta bu gençlerimizin geliştirdikleri projelerle bugüne kadar 67 patente de imza attı. GNÇYTNK ile şirketimize kazandırdığımız gençlerimizin kariyer yolculuklarını işe başladıkları andan itibaren yakından takip ediyoruz. Kendilerine, dünyanın ilk dijital operatör olmanın sorumluluğuyla, Endüstri 4.0 ve dijitalleşmeyle birlikte ortaya çıkan yeni iş alanlarına hazırlanabilecekleri, yenilikçi ve inovatif çözüm üretebilecekleri, cesur kararlar almaya olanak sunan, çalışırken eğlenebilecekleri alışılmışın dışında bir çalışma ortamı sunuyoruz.”

Hasan Kaya, tersine beyin göçü yolunda yaptıkları çalışmaların bir karşılığı olarak bu yıl yurtdışındaki Türk öğrencilerden de önemli ölçüde başvuru aldıklarını da sözlerine ekledi. 

UZUN SOLUKLU EĞİTİM YOLCULUĞU

GNÇYTNK’liler için hazırlanan Genç Yetenek Gelişim programı, müşteri, teknoloji, girişimci liderlik, kurum kültürü, yeni iş dünyası gibi modüllerle devam edecek. Bu yıl da dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Massachusetts Institute of Technology (MIT) ile GNÇYTNK’ler için özel tasarlanmış MIT-Turkcell Innovation & Leadership Bootcamp (Şirket için Liderlik ve İnovasyon Gelişim Programı) hayata geçirilecek. Bu eğitim programı kapsamında MIT’nin dünyaca ünlü akademisyenleri,  GNÇYTNK’lere bir hafta boyunca global yeni teknolojileri ve global ürün/servis yaşam döngüleri, iş planı oluşturma, sunum becerileri gibi farklı bilgileri ve yetkinlikleri öğretecek. 


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