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TürkAkım doğalgaz boru hattının açılışı bugün

08.01.2020 - 11:36
TürkAkım doğalgaz boru hattının açılışı bugün | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Türkiye'nin doğalgaz tedarik güvenliğini artıracak ve Rusya'nın müşterilerine yeni bir hattan gaz vermesini sağlayacak TürkAkım boru hattının açılışını yapacak.

İnşasına 2017 yılında başlanan ve 7 milyar dolara mal olduğu tahmin edilen boru hattı, doğalgaz tüketiminde tamamen yurt dışına bağımlı ve Rusya'nın başlıca doğalgaz müşterilerinden Türkiye ile Rusya arasında doğrudan bağlantı kuracak. Ayrıca Türkiye'nin yoğun doğalgaz tüketen Batı bölgelerine yakın bir doğalgaz giriş noktası sağlayarak arz güvenliğine katkıda bulunacak.

Rusya ise TürkAkım ve kapasitesini artırdığı Nordstream boru hattıyla hüsumet yaşadığı Ukrayna'daki boru hattı sistemini kullanmadan en büyük müşterisi Avrupa'ya doğalgaz sevk edebilen yeni bir hatta kavuşmuş olacak.

Boru hattının açılışı Ortadoğu'da gerilimin hızla tırmandığı bir döneme denk geliyor. ABD'nin geçen hafta cuma günü İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bölge ve Batılı ülkeler arasındaki üst düzey diplomatik trafik hızla artarken, Erdoğan açılış öncesinde Putin ile ikili görüşmede bulunacak.

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TürkAkım her biri yılda 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip olmak üzere toplam 31.5 milyar metreküp kapasiteli iki hattan oluşuyor. Hatlardan biri Türkiye'nin iç piyasasının ihtiyaçları, diğeri Güneydoğu Avrupa ülkelerine doğalgaz sevkiyatı için kullanılacak.

Yaklaşık 930 kilometresi denizin 2 bin 200 metre altından giden hat, Rusya'nın Anapa kenti yakınlarındaki Russkaya kompresör istasyonundan su altına geçiyor, Karadeniz'i kuzeydoğudan güneybatıya kat ederek Kırklareli'nin Kıyıköy kasabası yakınlarında Türkiye'nin ulusal şebekesine bağlanıyor.

İkinci hat ile Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan üzerinden Rus gazının Güneydoğu Avrupa'ya gönderilmesi amaçlanıyor.

Yapımı için Türkiye ile Rusya arasındaki ilk mutabakat zaptı Aralık 2014'te, hükümetlerarası anlaşma Ekim 2016'da imzalandı. Hattın inşasına ise 2017 yılında başlandı. Su altından geçen kısmın inşası Kasım 2018'de tamamlandı. TürkAkım'ın iki hattı da Kasım ayında gazla dolduruldu.

Başlangıçta dört hattan oluşması planlanan ancak sonra iki hat olarak revize edilen TürkAkım'ın Türkiye'ye gaz sağlayacak ilk hattını BOTAŞ, ikinci hattını ise Gazprom ile BOTAŞ'ın ortak olduğu TürkAkım Gaz Taşıma AŞ işletecek.

Rusya'nın başlıca doğalgaz müşterilerinden olan Türkiye şu anda Mavi Akım ve Bulgaristan üzerinden Trans-Balkan boru hattından doğalgaz alıyor. 


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