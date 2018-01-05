‹ Önceki Haber Citibank'a kara para cezası Citibank'a kara para cezası Sonraki Haber › Bitcoin'le yarışıyordu! Sert düştü Bitcoin'le yarışıyordu! Sert düştü

TürkAkım`da mayıs beklentisi

05.01.2018 - 11:51

TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen, projenin mayıs ayında Türk kıyılarına ulaşacağını belirtti.

TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen, doğalgaz boru hattının 15 milyon konutun enerji ihtiyacını karşılayabilecek yıllık kapasiteye sahip olduğunu belirterek, "İki hattan oluşan projede, ilk hattın Türk kıyılarına mayısta ulaşmasını öngörüyoruz. 2019 sonunda da ilk gazı Türkiye'ye ulaştırmayı planlıyoruz." dedi.

Projenin iki hattında toplam kapasitenin 31,5 milyar metreküp olduğunu hatırlatan Esen, bunun 15,75 milyar metreküpünün doğrudan Türkiye'nin kullanımına açılacağını, geriye kalan kapasitenin ise Avrupa'ya iletileceğini söyledi.

Esen, projenin iki hattında toplam 700 kilometrelik inşaatın tamamlandığını kaydederek, toplam uzunluğun bin 860 kilometre olacağını ifade etti.

"Pioneering Spirit" isimli boru döşeme gemisinin günde ortalama 4 kilometre hat inşa ettiğini vurgulayan Esen, "TürkAkım doğalgaz boru hattı projesi 15 milyon konutun enerji ihtiyacını karşılayabilecek yıllık kapasiteye sahip. İki hattan oluşan projede, ilk hattın Türk kıyılarına mayısta ulaşmasını öngörüyoruz. 2019 sonunda da ilk gazı Türkiye'ye ulaştırmayı planlıyoruz." dedi.

##$HABER_1443153$##

Esen, söz konusu projeyle Türkiye'nin ve Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı sağlanacağının altını çizerek, şunları söyledi:

"Nasıl ki Türkiye'nin diğer kaynak ülkelerden gelen doğalgazında kesinti olunca Mavi Akım kullanıldıysa, TürkAkım da enerji güvenliğine ciddi katkı sağlayacak. Öte yandan Avrupa'nın gaz üretimi düşerken tüketiminde bir artış söz konusu. Güneydoğu Avrupa'nın yanı sıra Balkanlar'da gelişmekte olan piyasalar da bu projeden faydalanacak. 2017'nin ilk 11 ayında TürkAkım'dan gazın ulaşmasını öngördüğümüz ülkelerdeki talebin artışı da bu konuda bir kanıt. Macaristan, Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan gibi ülkelerde talep bu dönemde ciddi derecede arttı. Bu da projenin ne kadar değerli olduğunu ortaya koyuyor."

Esen, projenin Avrupa'ya gidecek kısmı için Bulgaristan ve Yunanistan'la görüşmelerin devam ettiğini anımsatarak, "2019 sonunda ilk gazı Türkiye'ye göndermeden önce bu konuda da bir karar alınacağını öngörüyoruz. Avrupa'da Sırbistan ve Macaristan hükümet düzeyinde ilgi gösterdiler. Şu anda projeyi çevreleyen güzel bir hava var diyebilirim." ifadelerini kullandı.

PROJE İLERLİYOR

Esen, projede kullanılan boruların her birinin 9 ton olduğunu ve 39 milimetrelik çelik boru çeperiyle üretildiğini dile getirerek, açık deniz boru hatlarından her birinin, yüksek basınçta doğalgaz taşımak üzere özel olarak tasarlanmış 75 binden fazla borudan oluşacağını kaydetti.

Proje için boruların 4 ayrı firma tarafından üretildiğini belirten Esen, "Pioneering Spirit beklediğimizden daha hızlı bir şekilde döşeme işini gerçekleştiriyor. Mavi Akım dönemine göre tabi ki teknoloji de daha ileri düzeyde. Böyle bir gemi fırtınalı zamanlara, büyük dalgalara karşı da oldukça donanımlı oluyor. Hatta Pioneering Spirit’in boru döşeme hızı günde normal hızı olan 4 kilometreyi aşarken, 1 Kasım 2017'de bir günde 5,15 kilometre boru döşeyerek bir rekora imza attı. Her aşama, yüksek mühendislik ve teknoloji standartlarıyla gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İNŞAAT GEMİSİ

Allseas şirketine ait "Pioneering Spirit" gemisi, 7 Mayıs 2017'de İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz'e girmiş, 23 Haziran 2017'de de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin geminin çalışmalarını resmen başlatmıştı. Türkiye’nin Ekonomik Münhasır Bölgesi’ne 4 Kasım'da giriş yapan dünyanın en büyük inşaat gemisi olan "Pioneering Spirit", bazı yerlerde 2 bin 200 metre derinlikte boru döşeme faaliyeti gerçekleştiriyor.

TürkAkım'da gaz akışının 2019 yılı Aralık ayında başlaması öngörülüyor. Boru hattının denizdeki kesimi Rusya’nın Anapa kentinden Türkiye’nin Kıyıköy beldesine dek Karadeniz boyunca yaklaşık 930 kilometre boyunca ilerliyor.

Projenin deniz bölümünün inşaatı Rus şirket Gazprom'un yüzde 100 iştiraki South Stream Transport B.V. şirketi tarafından gerçekleştiriliyor.


Etiketler

  • boru hattı
  • enerji ihtiyacı
  • boru döşeme gemisi
‹ Önceki Haber Citibank'a kara para cezası Citibank'a kara para cezası Sonraki Haber › Bitcoin'le yarışıyordu! Sert düştü Bitcoin'le yarışıyordu! Sert düştü
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
116.755 Değişim: 1,09% Hacim : 3.667 Mio.TL Son veri saati : 14:45
Düşük 115.961 05.01.2018 Yüksek 117.185
Açılış: 116.159
3,7466 Değişim: -0,02%
Düşük 3,7383 05.01.2018 Yüksek 3,7599
Açılış: 3,7474
4,5166 Değişim: -0,23%
Düşük 4,5051 05.01.2018 Yüksek 4,5363
Açılış: 4,5268
158,62 Değişim: -0,41%
Düşük 158,41 05.01.2018 Yüksek 159,62
Açılış: 159,28
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.