Türk Vatandaşlığı'na geçiş kriterlerinde düzenleme

Yabancıların Türk vatandaşlığı almak için karşılamak zorunda olduğu mali ve yatırım kriterleri düşürüldü.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Türk vatandaşlığı kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelikle, yabancıların Türk vatandaşlığını kazanabilmek için karşılamak zorunda olduğu en az sabit sermaye yatırımı 2 milyon dolardan 500,000 dolara düşürüldü.

Tapu kayıtlarına üç yıl satılmama şerhi koyularak Türkiye'de taşınmaz mal edimi yoluyla vatandaşlık kazanılabilmesi için öngörülen tutar 1 milyon dolardan 250,000 dolara, belirli miktar mevduatı üç yıl süreyle Türk bankalarında tutma şartı veya devlet borçlanma araçlarının alımı suretiyle vatandaşlık kazanılabilmesi için öngörülen tutar sınırı 3 milyon dolardan 500,000 dolara indirildi.

Bu kapsamda gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı almak suretiyle vatandaşlık kazanılabilmesi için öngörülen tutar sınırı 1.5 milyon dolardan 500,000 dolara düşürüldü.

İstihdam oluşturma yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılabilmesi için öngörülen istihdam miktarı sınırı ise 100 kişiden 50 kişiye düşürüldü.

Yatırım türleri arasında belirlenen süreyi tamamlamak amacıyla geçişkenlik mümkün olabilecek. Yönetmeliğe göre bu parasal değerlerin belirlenmesinde Merkez Bankasının efektif satış kurunun yanı sıra çapraz döviz kuru da esas alınacak.

Vatandaşlık kazanma başvuruları ile ilgili süreci takip etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden oluşan komisyon kurulabilecek.