Türk Traktör teşvik belgesi aldı | Ekonomi Haberleri

Türk Traktör, Erenler fabrikasına 125 milyon TL yatırım için teşvik belgesi aldı.

Koç Holding ile CHN Industrial'ın iştiraki Türk Traktör, Adapazarı Erenler'deki traktör montaj fabrikasına önümüzdeki üç yılda yapacağı 125 milyon lira yatırım için teşvik belgesi aldı.

Şirket bu sabah KAP'a gönderdiği açıklamaya göre yatırım için sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve faiz desteği aldı.

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